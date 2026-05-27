Super League: Απορρίφθηκε η πρόταση της αναδιάρθρωσης, τι ψήφισε η κάθε ομάδα
Δεν πέρασε το αίτημα της αναδιάρθρωσης, αφού δεν επετεύχθη η απαραίτητη πλειοψηφία κατά την ψηφοφορία
Στο εν εξελίξει ΔΣ της Stoiximan Super league τέθηκε σε ψηφοφορία το θέμα της αναδιάρθρωσης μετά από αίτημα που έγινε με την επιστολή που κατέθεσαν οι πέντε ομάδες.
Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν επτά ψήφοι υπέρ, επτά κατά και ένα λευκό. Κάπως έτσι δεν επετεύχθη η απαραίτητη πλειοψηφία για να περάσει η πρόταση, αφού απαιτούνταν 11/15 ψήφους και επιβεβαιώθηκε το χθεσινό ρεπορτάζ του Gazzetta.
Όσον αφορά στις ψήφους, οι επτά που ψήφισαν υπέρ ήταν οι πέντε ομάδες που έστειλαν την επιστολή και ξεκίνησαν το όλο θέμα, δηλαδή η ΑΕΛ, ο Πανσερραϊκός, ο Παναιτωλικός, Αστέρας AKTOR και ΠΑΟΚ, καθώς και ο Λεβαδειακός και η ΕΠΟ.
Οι επτά ομάδες που καταψήφισαν την πρόταση ήταν ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο ΟΦΗ, ο Βόλος, η Κηφισιά και ο Ατρόμητος. Το μοναδικό λευκό της διαδικασίας ανήκε στον Ολυμπιακό.
Σχετικά με το από 18/5/2026 αίτημα–πρόταση περί αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1, υποβληθέν εκ των ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, Αστέρας Aktor, Παναιτωλικός, Πανσερραϊκός και ΠΑΟΚ, κατά την ψηφοφορία που διεξάχθηκε, το αίτημα-πρόταση δεν προκρίθηκε, (7 ψήφοι υπέρ, 7 ψήφοι κατά και μια λευκή ψήφος), καθώς δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη εκ του καταστατικού πλειοψηφία.
Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε την τελική επικύρωση βαθμολογικών πινάκων Stoiximan Super League (ανδρών) Playoffs Group 1-4, Playoffs Group 5-8 και Playouts καθώς και των βαθμολογικών πινάκων Πρωταθλημάτων Υποδομών Super League Κ19, Κ17, Κ15. Επίσης ομόφωνα εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα Κυπέλλου Super League K19.
Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την εγγραφή των νέων μελών του Συνεταιρισμού, ήτοι των Π.Α.Ε. ΠΟΤ Ηρακλής και Π.Σ. Καλαμάτα, οι οποίες προβιβάστηκαν από τη Super League 2.
Ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε να αξιολογηθούν από τις ΠΑΕ-Μέλη οι παράμετροι της πρότασης της ΚΕΔ/ΕΠΟ, σχετικά με την εισαγωγή συστήματος "Goal Line Cameras", για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους.
Πηγή: gazzetta.gr
Η ανακοίνωση της Super LeagueΚατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
