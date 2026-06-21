Καταδικάστηκε πατέρας που κακοποιούσε συστηματικά τα ανήλικα δίδυμα παιδιά του στη Ρόδο

Παράλληλα, προσκομίστηκαν ένορκες βεβαιώσεις, ιατρικά και εκπαιδευτικά έγγραφα, καθώς και ιατροδικαστικές εκθέσεις, με την υπεράσπιση να υποστηρίζει ότι δεν είχαν διαπιστωθεί κακώσεις στα παιδιά και ότι αυτά μεγάλωναν σε ασφαλές περιβάλλον. Υποστήριξε ακόμη ότι οι καταθέσεις των ανηλίκων είχαν επηρεαστεί από το περιβάλλον στο οποίο διέμεναν μετά την απομάκρυνσή τους.Το δικαστήριο, ωστόσο, αξιολόγησε διαφορετικά τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του ως προς τον πατέρα και κατέληξε στην καταδίκη του για το μεγαλύτερο μέρος των πράξεων που του αποδίδονταν. Η απόφαση είναι πρωτόδικη και μπορεί να προσβληθεί με τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα.