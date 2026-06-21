Τι είναι το θερινό ηλιοστάσιο και γιατί αποτελεί τη μεγαλύτερη ημέρα του έτους

Το θερινό ηλιοστάσιο θα πραγματοποιηθεί, φέτος, την Κυριακή 21 Ιουνίου

την επίσημη έναρξη του αστρονομικού καλοκαιριού.



Φέτος, πέφτει την Κυριακή 21 Ιουνίου και συμβαίνει σε μία μοναδική στιγμή, όταν το ημισφαίριο έχει κλίση στο μέγιστο προς τον Ήλιο.



Θερινό Ηλιοστάσιο: Σήμερα η μεγαλύτερη ημέρα του έτους

Ωστόσο, για όσους βρίσκονται στο βόρειο ημισφαίριο, αναγνωρίζεται γενικά ως η ημερομηνία του μεσοκαλοκαιριού με τη μεγαλύτερη διάρκεια φωτός της ημέρας και τη μικρότερη περίοδο σκοταδιού.



Το ηλιοστάσιο συμβαίνει πάντα στις 21 Ιουνίου; Το ηλιοστάσιο δεν «πέφτει» πάντα στις 21 Ιουνίου. Ανάλογα με το έτος, μπορεί να συμβεί και στις 20 ή στις 22 Ιουνίου. Σε δίσεκτο έτος, γενικά πέφτει στις 20 Ιουνίου.







Για να διατηρήσουμε το ημερολόγιο ευθυγραμμισμένο με την τροχιά της Γης, προσθέτουμε μια δίσεκτη ημέρα κάθε τέσσερα χρόνια για να αντισταθμίσουμε αυτή τη διαφορά.



Γιατί μεταβάλλεται η ποσότητα του ηλιακού φωτός Ο πλανήτης μας δεν περιστρέφεται γύρω από έναν απόλυτα κατακόρυφο άξονα - είναι κεκλιμένος.



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Για το μισό έτος, το βόρειο ημισφαίριο της Γης είναι στραμμένο προς τον Ήλιο.



Κατά το



Χωρίς αυτή την κλίση, θα εξακολουθούσαμε να έχουμε καιρικά φαινόμενα, αλλά όχι διακριτές εποχές, καθώς η διάρκεια της ημέρας θα παρέμενε σχεδόν σταθερή όλο τον χρόνο.



Το θερινό ηλιοστάσιο θα γιορταστεί σε ολόκληρο το βόρειο ημισφαίριο αυτή την εβδομάδα, σηματοδοτώνταςΦέτος, πέφτειΚυριακήκαι συμβαίνει σε μία μοναδική στιγμή, όταν το ημισφαίριο έχει κλίση στο μέγιστο προς τον Ήλιο.Ωστόσο, για όσους βρίσκονται στο βόρειο ημισφαίριο, αναγνωρίζεται γενικά ως η ημερομηνία του μεσοκαλοκαιριού με τη μεγαλύτερη διάρκεια φωτός της ημέρας και τη μικρότερη περίοδο σκοταδιού.Το ηλιοστάσιο δεν «πέφτει» πάντα στις 21 Ιουνίου. Ανάλογα με το έτος, μπορεί να συμβεί και στις 20 ή στις 22 Ιουνίου. Σε δίσεκτο έτος, γενικά πέφτει στις 20 Ιουνίου.Αυτή η διακύμανση οφείλεται στο γεγονός ότι η Γη χρειάζεται σχεδόν έξι ώρες περισσότερο για να ολοκληρώσει την τροχιά της γύρω από τον Ήλιο σε σχέση με τη διάρκεια ενός πλήρους ημερολογιακού έτους.Για να διατηρήσουμε το ημερολόγιο ευθυγραμμισμένο με την τροχιά της Γης, προσθέτουμε μια δίσεκτη ημέρα κάθε τέσσερα χρόνια για να αντισταθμίσουμε αυτή τη διαφορά.Ο πλανήτης μας δεν περιστρέφεται γύρω από έναν απόλυτα κατακόρυφο άξονα - είναι κεκλιμένος.Αυτή η κλίση προκαλεί μεταβολές στην ποσότητα του ηλιακού φωτός που φτάνει σε διαφορετικές περιοχές της Γης κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς η Γη περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο.Για το μισό έτος, το βόρειο ημισφαίριο της Γης είναι στραμμένο προς τον Ήλιο.Κατά το θερινό ηλιοστάσιο , το βόρειο ημισφαίριο είναι στραμμένο όσο το δυνατόν πιο άμεσα προς τον Ήλιο και ο Ήλιος φαίνεται να βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον Τροπικό του Καρκίνου.Χωρίς αυτή την κλίση, θα εξακολουθούσαμε να έχουμε καιρικά φαινόμενα, αλλά όχι διακριτές εποχές, καθώς η διάρκεια της ημέρας θα παρέμενε σχεδόν σταθερή όλο τον χρόνο.

Η λέξη «ηλιοστάσιο» προέρχεται από τις λατινικές λέξεις sol (ήλιος) και sistere (σταματώ, μένω ακίνητος), αναφερόμενη στη φαινομενική παύση της κίνησης του Ήλιου στον ουρανό.



Η Διεθνής Ημέρα Εορτασμού του Ηλιοστασίου Τα ηλιοστάσια κι οι ισημερίες αποτελούν αστρονομικά φαινόμενα, ωστόσο, παλαιότερα, ήταν πολύ περισσότερα από αυτό. Έχουν αποκτήσει βαθιά πολιτιστική και συμβολική σημασία σε διάφορους λαούς και πολιτισμούς ανά τους αιώνες. Έχουν συσχετίσεις με τη γεωργία, τη γονιμότητα της γης, τον κύκλο της φύση, τη συγκομιδή και τις παραδόσεις των κοινωνιών. Ενδεικτικά, ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες προέβλεπαν από το ηλιοστάσιο πότε ξεκινούσε μια εποχή, πότε γινόταν η σπορά ή η συγκομιδή, κ.λπ.



Ένα εξαιρετικό παράδειγμα της πολιτιστικής παράδοσης για το ηλιοστάσιο προέρχεται από την οροσειρά των Πυρηναίων. Το Φεστιβάλ Φωτιάς του Θερινού Ηλιοστασίου στα Πυρηναία αποτελεί παλαιά παράδοση που τιμάται κάθε χρόνο τη νύχτα του θερινού ηλιοστασίου. Οι κάτοικοι μεταφέρουν αναμμένους δαυλούς από τις βουνοκορφές προς τα χωριά, όπου ανάβουν μεγάλες φωτιές, συμβολίζοντας την ανανέωση, τη συνέχεια και τη συνοχή της κοινότητας. Η τελετή συνδέεται με τη μετάβαση των νέων στην ενηλικίωση και συνοδεύεται από γιορτές, λαϊκά έθιμα και κοινά γεύματα. Η παράδοση διατηρείται ζωντανή μέσα από τις οικογένειες και τους τοπικούς συλλόγους, αποτελώντας σημαντικό στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς των Πυρηναίων.