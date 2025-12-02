Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Serie A: Ο Βάρντι υπέγραψε την έκπληξη της αγωνιστικής και το διπλό της Κρεμονέζε, 3-1 την Μπολόνια - Δείτε τα γκολ
Serie A: Ο Βάρντι υπέγραψε την έκπληξη της αγωνιστικής και το διπλό της Κρεμονέζε, 3-1 την Μπολόνια - Δείτε τα γκολ
Ο 38χρονος Άγγλος επιθετικός με δύο γκολ μέσα στο «Ρενάτο νταλ' Αρα» έβαλε φρένο στην αήττητη επί 9 σερί ματς Μπολόνια
Με την πιο μεγάλη έκπληξη έπεσε απόψε η «αυλαία» της 13ης αγωνιστικής της Serie A. Μέσα στο «Ρενάτο νταλ' Αρα» κι απέναντι στην Μπολόνια των 9 αγώνων χωρίς ήττα (6 νίκες, 3 ισοπαλίες) και συγκεκριμένα από τις 14 Σεπτεμβρίου και το 1-0 από τη Μίλαν, η Κρεμονέζε πήρε μεγάλο «διπλό» με 3-1, μη επιτρέποντας στο συγκρότημα του Βιτσέντσο Ιταλιάνο να πλησιάσει σε απόσταση... αναπνοής από τις συμπρωτοπόρους, Μίλαν και Νάπολι.
Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον 38χρονο Τζέιμι Βάρντι (δύο γκολ), οι φιλοξενούμενοι όχι μόνο «κοίταξαν στα μάτια» τους «ροσομπλού» και δεν τους φοβήθηκαν, αλλά κατάφεραν να φύγουν με μία τεράστια νίκη που τους δίνει τη δυνατότητα να πιστεύουν ότι στην πρώτη τους χρονιά μετά τον προβιβασμό στη Serie A, δεν θ' αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα με την παραμονή τους στα μεγάλα «σαλόνια».
