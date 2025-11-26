Το... παζάρι Σλούκα-Αταμάν για τα ρεπό και οι πανηγυρισμοί των παικτών
Το... παζάρι Σλούκα-Αταμάν για τα ρεπό και οι πανηγυρισμοί των παικτών

Τα χαμόγελα, που ούτως ή άλλως περίσσευαν στα πράσινα αποδυτήρια, έγιναν ακόμη περισσότερα όταν Αταμάν και Σλούκας διαπραγματεύτηκαν ενώπιον όλης της ομάδες τις ημέρες ξεκούρασης

Τα παράθυρα για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων δίνει την ευκαιρία σε αθλητές που δεν είναι διεθνείς να πάρουν ορισμένες ανάσες...

Έτσι μετά τα συγχαρητήρια του Εργκίν Αταμάν για την εντυπωσιακή (στο Β' ημίχρονο) εμφάνιση κόντρα στην Παρτίζαν για τη Euroleague, ο Τούρκος τεχνικός ήξερε ότι ειδικά οι παλιοσειρές της ομάδας του περίμεναν πώς και πώς να ακούσουν τον αριθμό των ημερών που θα είχαν στη διάθεση τους να ξεκουραστούν...

«Συγχαρητήρια. Δεν θα πω πολλά για το παιχνίδι, διότι γνωρίζω δεν είναι αυτό που σας ενδιαφέρει αυτή την στιγμή. Αυτό που σας ενδιαφέρει ξέρω τι είναι. Οπότε πόσες μέρες ρεπό θέλετε;» είπε με νόημα ο Αταμάν με το βλέμμα του να είναι καρφωμένο στον αρχηγό Κώστα Σλούκα ο οποίος είχε έτοιμη την απάντηση:

«Κυριακή ατομική προπόνηση, Δευτέρα κανονικά στο γήπεδο», ήταν τα λόγια του με τον κόουτς να χαμογελά, αφήνοντας λίγο δευτερόλεπτα να περάσουν πριν πει: ««Οκ. Ατομική προπόνηση την Κυριακή, ομαδική τη Δευτέρα». 

Κι όταν ακούστηκαν αυτά τα λόγια οι πράσινοι το πανηγύρισαν σαν να είχαν πετύχει νικητήριο καλάθι, όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί...





