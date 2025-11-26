Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Το... παζάρι Σλούκα-Αταμάν για τα ρεπό και οι πανηγυρισμοί των παικτών
Το... παζάρι Σλούκα-Αταμάν για τα ρεπό και οι πανηγυρισμοί των παικτών
Τα χαμόγελα, που ούτως ή άλλως περίσσευαν στα πράσινα αποδυτήρια, έγιναν ακόμη περισσότερα όταν Αταμάν και Σλούκας διαπραγματεύτηκαν ενώπιον όλης της ομάδες τις ημέρες ξεκούρασης
Τα παράθυρα για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων δίνει την ευκαιρία σε αθλητές που δεν είναι διεθνείς να πάρουν ορισμένες ανάσες...
Έτσι μετά τα συγχαρητήρια του Εργκίν Αταμάν για την εντυπωσιακή (στο Β' ημίχρονο) εμφάνιση κόντρα στην Παρτίζαν για τη Euroleague, ο Τούρκος τεχνικός ήξερε ότι ειδικά οι παλιοσειρές της ομάδας του περίμεναν πώς και πώς να ακούσουν τον αριθμό των ημερών που θα είχαν στη διάθεση τους να ξεκουραστούν...
«Συγχαρητήρια. Δεν θα πω πολλά για το παιχνίδι, διότι γνωρίζω δεν είναι αυτό που σας ενδιαφέρει αυτή την στιγμή. Αυτό που σας ενδιαφέρει ξέρω τι είναι. Οπότε πόσες μέρες ρεπό θέλετε;» είπε με νόημα ο Αταμάν με το βλέμμα του να είναι καρφωμένο στον αρχηγό Κώστα Σλούκα ο οποίος είχε έτοιμη την απάντηση:
«Κυριακή ατομική προπόνηση, Δευτέρα κανονικά στο γήπεδο», ήταν τα λόγια του με τον κόουτς να χαμογελά, αφήνοντας λίγο δευτερόλεπτα να περάσουν πριν πει: ««Οκ. Ατομική προπόνηση την Κυριακή, ομαδική τη Δευτέρα».
Κι όταν ακούστηκαν αυτά τα λόγια οι πράσινοι το πανηγύρισαν σαν να είχαν πετύχει νικητήριο καλάθι, όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί...
Έτσι μετά τα συγχαρητήρια του Εργκίν Αταμάν για την εντυπωσιακή (στο Β' ημίχρονο) εμφάνιση κόντρα στην Παρτίζαν για τη Euroleague, ο Τούρκος τεχνικός ήξερε ότι ειδικά οι παλιοσειρές της ομάδας του περίμεναν πώς και πώς να ακούσουν τον αριθμό των ημερών που θα είχαν στη διάθεση τους να ξεκουραστούν...
«Συγχαρητήρια. Δεν θα πω πολλά για το παιχνίδι, διότι γνωρίζω δεν είναι αυτό που σας ενδιαφέρει αυτή την στιγμή. Αυτό που σας ενδιαφέρει ξέρω τι είναι. Οπότε πόσες μέρες ρεπό θέλετε;» είπε με νόημα ο Αταμάν με το βλέμμα του να είναι καρφωμένο στον αρχηγό Κώστα Σλούκα ο οποίος είχε έτοιμη την απάντηση:
«Κυριακή ατομική προπόνηση, Δευτέρα κανονικά στο γήπεδο», ήταν τα λόγια του με τον κόουτς να χαμογελά, αφήνοντας λίγο δευτερόλεπτα να περάσουν πριν πει: ««Οκ. Ατομική προπόνηση την Κυριακή, ομαδική τη Δευτέρα».
Κι όταν ακούστηκαν αυτά τα λόγια οι πράσινοι το πανηγύρισαν σαν να είχαν πετύχει νικητήριο καλάθι, όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί...
A post-game talk that took an… unexpected turn. ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 26, 2025
When Coach Ergin Ataman asked the big question, our captain Kostas Sloukas didn’t hold back and the negotiation that followed? Pure gold.
How many days off did our players actually get? 👀
Enjoy the full speech exclusively on… pic.twitter.com/c2oXuqVeZ4
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα