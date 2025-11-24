ΠΑΟΚ: Η εποχή Μυστακίδη ξεκινά δυναμικά και φουλάρει για Ρέντις και Γκουντάιτις
Μέσα στα επόμενα 24ωρα αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον Αριστοτέλη Μυστακίδη και ο Δικέφαλος  κλείνει άμεσα τους Καμ Ρέντις και Αρτούρας Γκουντάιτις

Τα όσα έχουν ζήσει από το μεσημέρι της Παρασκευής οι φίλοι της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ γράφουν άνετα βιβλίο, ωστόσο όπως όλα δείχνουν το σίριαλ αναμένεται να έχει happy end με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη να αναλαμβάνει την ευθύνη για την αναγέννηση του Δικεφάλου.

Από την ανακοίνωση της ΕΕΑ (που άναψε το πράσινο φως στον Έλληνα επιχειρηματία) έως τη σημερινή επιστολή της ALPHA SPORTS (η εταιρία που θα πάρει τις μετοχές) με την οποία ενημερώνει ότι είναι έτοιμη για τις υπογραφές, υπήρχαν στιγμές που η συμφωνία φαινόταν να οδηγείται στα βράχια, αλλά πλέον έχουμε μπει στην τελική ευθεία και μαζί με την ανακοίνωση της μεταβίβασης, όλα δείχνουν ότι θα έχουμε και τα δύο πρώτα «δώρα» Μυστακίδη προς τον Γιούρι Ζντοβτς.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κλείνουν άμεσα ο πρώην NBAer και νυν παίκτης της λιθουανικής Σιαουλιάι, Καμ Ρέντις (φωτό) και ο Αρτούρας Γκουντάιτις που στο παρελθόν έχει παίξει σε αρκετές ομάδες της Euroleague και ανάμεσα τους στον Παναθηναϊκό.

Στην καριέρα του ο Ρέντις έχει αγωνιστεί σε 254 ματς ΝΒΑ και μετρά 8.5 πόντους και 2.7 ριμπάουντ μέσο όρο. Είναι απόφοιτος του περίφημου Duke. Αγωνίστηκε σε Χοκς, Νικς, Λέικερς και Μπλέιζερς. Φέτος έχει 13 πόντους κατά μέσο όρο στην Λιθουανία με 3.1 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ.

Cam Reddish First Half of 2024-25 Season Highlights


Aπό την πλευρά του ο Γκουντάιτις αγωνίζεται στην Ρίτας και μετρά 12.7 πόντους, 7.3 ριμπάουντ στο λιθουανικό πρωτάθλημα, αλλά και 10 πόντους με 6.8 ριμπάουντ στο BCL.

Artūras Gudaitis | Highlights | Best Of 2024-2025
Κλείσιμο


Πηγή:www.gazzetta.gr

