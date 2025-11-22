Το σχόλιο του Μεντιλίμπαρ για το Ολυμπιακός - Ατρόμητος: Δεν νομίζω ότι το 3-0 αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα

Ολυμπιακός δεν ικανοποίησε αλλά κέρδισε 3-0 τον Ατρόμητο στον Πειραιά και παρέμεινε μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League 1. Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φυσικά και ήταν ικανοποιημένος από τη νίκη αλλά όχι και από την εμφάνιση.

«Λίγα πράγματα μού άρεσαν από το παιχνίδι μας. Δεν παίξαμε καλά, ο αντίπαλος στάθηκε πολύ καλά, αμύνθηκε καλά και δεν μας επέτρεψε να δημιουργήσουμε κίνδυνο. Μπορεί το αποτέλεσμα να είναι 3-0, όμως δεν νομίζω ότι το σκορ αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα».

Για το αν το μυαλό είναι στο ματς με τη Ρεάλ: «Δεν θα έπρεπε να είναι, γιατί με αυτόν τον τρόπο έχουν χαθεί πρωταθλήματα. Θα πρέπει το μυαλό μας να βρίσκεται εκεί που παίζουμε εκείνη τη στιγμή και να κερδίζουμε το παιχνίδι πριν σκεφτούμε το επόμενο.

Η πρώτη καλή ευκαιρία του αγώνα ήταν του αντιπάλου στο πρώτο ημίχρονο. Στη συνέχεια είχαν και καλύτερες ευκαιρίες. Εμείς δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε ιδιαίτερο κίνδυνο κι αν αυτός ο τρόπος που παίξαμε γινόταν απέναντι σε άλλη ομάδα, νομίζω ότι θα ήταν πολύ επικίνδυνο».



Ειδήσεις σήμερα:



«Αν δεν δεχθείς αυτή τη συμφωνία, η επόμενη θα είναι χειρότερη» - Πιέζουν οι ΗΠΑ τον Ζελένσκι, αύριο η κρίσιμη συνάντηση στη Γενεύη



Νεαρός δηλητηριάστηκε από σούσι στη Θεσσαλονίκη – Μολύνθηκε από το παράσιτο «ανισάκις»



Τέλος στη δικαστική διαμάχη Κεφαλογιάννη και Μάτσα για την επιμέλεια των παιδιών - Αποφασίστηκε πλήρης συνεπιμέλεια

