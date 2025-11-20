Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Ο Σκόουλς αποκάλυψε τη μοναδική ανταλλαγή φανέλας στην καριέρα του, παρά την «απαγόρευση» του Φέργκιουσον - Βίντεο
Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Πολ Σκόουλς, αποκάλυψε ότι στην 20ετή καριέρα του ζήτησε φανέλα μόνο από τον Τιερί Ανρί, καθώς ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον μισούσε αυτή την πρακτική
Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Πολ Σκόουλς, παραδέχτηκε ότι κατά τη διάρκεια της λαμπρής 20ετούς καριέρας του, όπου αντιμετώπισε κορυφαίους παίκτες όπως ο Ζιντάν, ο Ροναλντίνιο και ο Πίρλο, ζήτησε να ανταλλάξει φανέλα με μόλις έναν αντίπαλο – τον μεγάλο σταρ της Άρσεναλ, Τιερί Ανρί, και αυτό το έκανε αποκλειστικά για τον γιο του, Άρον.
Η αποκάλυψη έγινε στο podcast The Good, The Bad & The Football, όπου συμμετείχαν επίσης οι Νίκι Μπατ και Πάντι ΜακΓκίνες.
«Το έκανα μία φορά – για τον Άρον», εξήγησε ο Σκόουλς. «Στον Άρον άρεσε ο Τιερί Ανρί, οπότε πήρα τη φανέλα του και του ζήτησα να την υπογράψει για τον Άρον. Ο Τιερί Ανρί είναι ο μόνος που το έκανα ποτέ. Δεν ζητούσαμε ποτέ από κανέναν».
Ο φόβος του Φέργκιουσον και το πρόστιμο
Ο Σκόουλς, ο οποίος κατέκτησε 11 τίτλους Premier League και δύο Champions League υπό τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, τόνισε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Νίκι Μπατ απέφευγαν να ζητούν ανταλλαγή φανέλας, κυρίως επειδή ο Φέργκιουσον σιχαίνονταν αυτή την πρακτική και επέβαλε πρόστιμα στους παίκτες που έδιναν τις φορεμένες φανέλες τους.
Ο Νίκι Μπατ επιβεβαίωσε τα λεγόμενα, λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Συνήθιζε να σε βάζει να πληρώσεις για τη φανέλα αν την αντάλλασσες!»
Ο Σκόουλς θυμήθηκε, τέλος, ότι είχε λάβει τη φανέλα και του Αντρές Ινιέστα, αλλά μόνο επειδή ο άσος της Μπαρτσελόνα του τη ζήτησε πρώτος.
