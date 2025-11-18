Με προσφορές που φτάνουν μέχρι 30% και λύσεις smartwatch που ξεκινάνε από 199€, θα βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες και το Budget σου
Ο Εμμανουήλ Καραλής υποψήφιος για το βραβείο Fair Play της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Ο Εμμανουήλ Καραλής υποψήφιος για το βραβείο Fair Play της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού 2024 είναι φιναλίστ μαζί με τους Τζος Κερ και Τιμ Βαν ντε Βέλντε - Η ανάδειξη του νικητή θα γίνει μέσω ψηφοφορίας στα social media και θα ανακοινωθεί στις 29 Νοεμβρίου
Ο Εμμανουήλ Καραλής έλαβε μία ακόμη σπουδαία διάκριση. Ο «χάλκινος» στο άλμα επί κοντώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 βρίσκεται ανάμεσα στους τρεις υποψηφίους για το βραβείο Fair Play της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου, World Athletics.
Η επιλογή των τριών αθλητών έγινε σε συνεργασία με τη Διεθνή Επιτροπή Fair Play (CIFP), έπειτα από πρόσκληση προς τους φιλάθλους να καταθέσουν στιγμές αθλητικού ήθους. Μετά την αξιολόγηση των προτάσεων, προέκυψε η τελική τριάδα και την τελική επιλογή θα κάνει το κοινό στην ψηφοφορία που θα γίνει στα social media της World Athletics.
Ο δεύτερος στο άλμα επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου αποτέλεσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της διοργάνωσης στο Τόκιο. Η συμπεριφορά του μέσα στον αγώνα επί κοντώ θεωρήθηκε υπόδειγμα αθλητικού πολιτισμού, καθώς στήριξε ενεργά τους συναθλητές του μετά τις χαμένες τους προσπάθειες και ενθάρρυνε το κοινό να πράξει το ίδιο. Μάλιστα πανηγύρισε ένθερμα το ρεκόρ του Μόντο Ντουπλάντις στον τελικό της διοργάνωσης.
Επίσης, στην αρχή της περιόδου συμφώνησε να μοιραστεί το χρυσό μετάλλιο με τον Μένο Βλον στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού.
Υποψήφιοι είναι ακόμη ο Τζον Κερ, ο οποίος ολοκλήρωσε τον τελικό των 1500 μ. παρά τον τραυματισμό του και παρέμεινε στο στάδιο για να ευχαριστήσει τους φιλάθλους, μοιράζοντας αυτόγραφα και φωτογραφίες, και ο Τιμ Βαν ντε Βέλντε, ο Βέλγος δρομέας που βοήθησε τον Κάρλος Σαν Μαρτίν να τερματίσει στον αγώνα των 3000 μ. στιπλ, ακόμη κι αν αυτό μπορούσε να του στερήσει τη συμμετοχή στον τελικό.
Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 29 Νοεμβρίου.
