Ο Εμμανουήλ Καραλής υποψήφιος για το βραβείο Fair Play της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού 2024 είναι φιναλίστ μαζί με τους Τζος Κερ και Τιμ Βαν ντε Βέλντε - Η ανάδειξη του νικητή θα γίνει μέσω ψηφοφορίας στα social media και θα ανακοινωθεί στις 29 Νοεμβρίου