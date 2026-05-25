Μουντιάλ 1970: Ευθύνεται η CIA για τη δηλητηρίαση του τερματοφύλακα της Αγγλίας πριν το κρίσιμο παιχνίδι με τη Γερμανία;

Σύμφωνα με τη θεωρία που έχει διατυπωθεί, οι ΗΠΑ ήθελαν να διευκολύνουν τον δρόμο της Βραζιλίας προς την κατάκτηση του τροπαίου το 1970 για να κερδίσει πόντους το στρατιωτικό της καθεστώς

CIA, έρχεται στην επιφάνεια 56 χρόνια μετά και λίγες εβδομάδες πριν ξεκινήσει η νέα διοργάνωση στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού. Ο λόγος γίνεται για τον κρίσιμο προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Αγγλία και τη Δυτική Γερμανία, όταν τα «Τρία Λιοντάρια» ηττήθηκαν με 3-2, χάνοντας κάθε ελπίδα να διατηρήσουν τον παγκόσμιο τίτλο που είχαν κερδίσει τέσσερα χρόνια νωρίτερα.



Όσο απίθανο κι αν ακούγεται, έχει διατυπωθεί η θεωρία ότι η ήττα ίσως αποτέλεσε μέρος μιας απίστευτης συνωμοσίας της εποχής του Ψυχρού Πολέμου, που φέρεται να οργανώθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις Μυστικές τους υπηρεσίες. Όπως πιστεύουν αρκετοί, υπήρξε δόλος σχετικά με την αιφνίδια ασθένεια του σπουδαίου Άγγλου τερματοφύλακα της εποχής, Γκόρντον Μπανκς από τροφική δηλητηρίαση λίγες ώρες πριν από τον αγώνα.



Η μοιραία δηλητηρίαση Ο Πίτερ Μπονέτι, τον οποίο πολλοί θεώρησαν υπεύθυνο και για τα τρία γκολ που δέχτηκε η ομάδα του. Άλλοι στάθηκαν στην απόφαση αντικατάστασης του Μπόμπι Τσάρλτον στο 70ό λεπτό.



Εδώ και χρόνια, αρκετοί στον χώρο του ποδοσφαίρου πιστεύουν ότι ο Μπανκς — που πέθανε το 2019 σε ηλικία 81 ετών — είχε πέσει θύμα «σαμποτάζ» εκείνο το μοιραίο πρωινό του 1970.



Μια τριετής έρευνα εξέτασε πλέον τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο κατά πόσο το περιστατικό αποτέλεσε μέρος επιχείρησης της CIA με στόχο να βγει η Αγγλία από τη μέση και να διασφαλιστεί ότι η Βραζιλία θα κατακτούσε τελικά το τρόπαιο.



Κλείσιμο Γκάμπριελ Γκέιτχαουζ, πρώην συντάκτης διεθνών θεμάτων της εκπομπής Newsnight του BBC, ξεκίνησε να ερευνά την υπόθεση όταν επικοινώνησε μαζί του ο εγγονός του Μπανκς, Εντ Τζέρβις. Στην αυτοβιογραφία του, ο Μπανκς φαινόταν να αποδίδει την ασθένειά του σε ένα μπουκάλι μπίρας. Ωστόσο, ο Τζέρβις δήλωσε στον δημοσιογράφο ότι ο παππούς του «ήταν πάντα κάπως καχύποπτος», ενώ ο γιος του τερματοφύλακα, Ρόμπερτ, πρόσθεσε: «Του φαινόταν εξαιρετικά περίεργο ότι μόνο εκείνος αρρώστησε και μάλιστα τόσο σοβαρά».



Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο μετά από όσα είχε γράψει το 2007 ο θρυλικός ποδοσφαιρικός δημοσιογράφος Μπράιαν Γκλάνβιλ στο βιβλίο του, «England Managers: The Toughest Job In Football», όπου ανέφερε ότι «σταδιακά κατέληξα να πιστεύω πως ο Μπανκς υπήρξε θύμα σαμποτάζ».



«Δεν νομίζετε ότι θα αφήναμε την Αγγλία να νικήσει τη Βραζιλία, έτσι δεν είναι;» Σύμφωνα με τον Γκλάνβιλ, ένας άλλος ποδοσφαιρικός συντάκτης, ο Μπομπ Όξμπι, του είχε αποκαλύψει ότι είχε ξάδελφο τον Στιούαρτ Σάιμινγκτον, γερουσιαστή του Μιζούρι από το 1952 έως το 1976. Σε συζήτηση για την ασθένεια του Μπανκς, ο Σάιμινγκτον φέρεται να είπε στον Όξμπι: «Αυτό ήταν δουλειά της CIA. Δεν νομίζετε ότι θα αφήναμε την Αγγλία να νικήσει τη Βραζιλία, έτσι δεν είναι;».



Σύμφωνα με τη θεωρία, οι ΗΠΑ παρενέβησαν για να στηρίξουν τη στρατιωτική δικτατορία στη Βραζιλία, την οποία η κυβέρνηση του Λίντον Τζόνσον είχε συμβάλει να εγκατασταθεί το 1964. Μέχρι το Μουντιάλ, που έγινε έξι χρόνια αργότερα, το καθεστώς ήταν αντιδημοφιλές και η κατάκτηση του τροπαίου θεωρούνταν ιδανικός τρόπος ενίσχυσης της λαϊκής στήριξης.



Ο Γκέιτχαουζ μίλησε με τον Γκλάνβιλ για την ιστορία δύο χρόνια πριν από τον θάνατό του, πέρυσι, σε ηλικία 93 ετών.



«Το μόνο που είπε, ήταν ότι ο Όξμπι ήταν αξιόπιστος ρεπόρτερ και ότι ο Σάιμινγκτον τού είχε πει πως “ήταν μέρος ενός σχεδίου”», έγραψε ο Γκέιτχαουζ στον Observer. Ο ίδιος σημείωσε ότι ο Σάιμινγκτον συμμετείχε στην επιτροπή ενόπλων δυνάμεων της Γερουσίας, η οποία λάμβανε ενημερώσεις από τη CIA.



Ο Γκέιτχαουζ εντόπισε επίσης έγγραφο στα αρχεία της CIA από το 1971, στο οποίο αναφερόταν ότι ο πρόεδρος της Βραζιλίας, στρατηγός Εμίλιο Γκαραστάζου Μέντιτσι, «κατάφερε επιδέξια να συνδέσει τον εαυτό του» με την κατάκτηση του τροπαίου.



Παράλληλα, ο δημοσιογράφος παραδέχθηκε ότι οι επαφές του στον χώρο των μυστικών υπηρεσιών δεν είχαν ακούσει ποτέ για υπόθεση δηλητηρίασης. Ωστόσο, υπενθύμισε μαρτυρία βιολόγου της CIA, ο οποίος είχε καταθέσει στη Γερουσία τη δεκαετία του ’70 για «ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν πολύ σοβαρή στομαχική διαταραχή».