Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Αντσελότι: Ο Νεϊμάρ χρειάζεται να ξαναβρεί χρόνο συμμετοχής
Αντσελότι: Ο Νεϊμάρ χρειάζεται να ξαναβρεί χρόνο συμμετοχής
Ο Ιταλός τεχνικός τόνισε τη σημασία της συγκέντρωσης και της αγωνιστικής βελτίωσης ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ αναφέρθηκε και στην απουσία του Νεϊμάρ, υπογραμμίζοντας πως ο Βραζιλιάνος σταρ «έχει ακόμη χρόνο να επιστρέψει στο υψηλότερο επίπεδο»
Ο Κάρλο Αντσελότι δήλωσε σήμερα (17/11) ότι η Βραζιλία «διαθέτει τεράστιο δυναμικό» το οποίο πρέπει «να το επιβεβαιώσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο», μία ημέρα πριν από τον φιλικό αγώνα της σελεσάο με την Τυνησία στο στάδιο Πιερ-Μορουά, στα προάστια της Λιλ.
Ήδη προκριθείσα στο Μουντιάλ 2026, η Βραζιλία ολοκληρώνει την περιοδεία της στην Ευρώπη την Τρίτη (20:30) στο Βιλνέβ-ντ’Ασκ, λίγες ημέρες μετά τη νίκη της επί της Σενεγάλης (2-0) στο Emirates Stadium του Λονδίνου.
Μία ευκαιρία για τη Σελεσάο να αντιμετωπίσει διαφορετικά στυλ παιχνιδιού και να τελειοποιήσει το δικό της, οκτώ μήνες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης.
«Η Τυνησία παίζει λιγότερο στο τρανζίσιον σε σχέση με τη Σενεγάλη», σχολίασε ο πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, προσθέτοντας: «Είναι μια πολύ οργανωμένη ομάδα, ειδικά αμυντικά. Θα είναι ένα πιο ελεγχόμενο και λιγότερο άμεσο παιχνίδι. Για να κερδίσουμε, θα πρέπει να παίξουμε στο καλύτερο δυνατό επίπεδο».
Πέντε φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, η Βραζιλία θα στερηθεί σε αυτόν τον αγώνα αρκετούς σημαντικούς αμυντικούς, μεταξύ των οποίων τον πρώην κεντρικό αμυντικό της Λιλ, Γκαμπριέλ, και τον Αλεσάντρο, τον σημερινό ηγέτη της βορειογάλλικης άμυνας.
Ο Κάρλο Αντσελότι ρωτήθηκε επίσης για την απουσία του Νεϊμάρ, του κορυφαίου σκόρερ στην ιστορία της εθνικής (79 γκολ), ο οποίος επέστρεψε φέτος στη Σάντος αλλά δεν κλήθηκε στην περιοδεία: «Ο Νεϊμάρ είναι ένας από τους παίκτες που μπορούν να παίξουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Πρέπει να ξαναβρεί ρυθμό μετά τον τραυματισμό του. Έχει ακόμη έξι μήνες για να αγωνιστεί. Το πρωτάθλημα σταματά τον Δεκέμβριο, στη συνέχεια θα μπορέσει να ξεκουραστεί. Χρειάζεται να ξαναβρεί χρόνο συμμετοχής».
Ειδήσεις σήμερα:
Μία σύλληψη και 19 προσαγωγές ενόψει της πορείας του Πολυτεχνείου - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα, κλειστοί σταθμοί του Μετρό
Ντετέκτιβ αποκαλύπτει τα πέντε επαγγέλματα που κάνουν οι... άπιστοι
Μακρόν και Ζελένσκι υπέγραψαν για την προμήθεια περίπου 100 Rafale στην Ουκρανία
Ήδη προκριθείσα στο Μουντιάλ 2026, η Βραζιλία ολοκληρώνει την περιοδεία της στην Ευρώπη την Τρίτη (20:30) στο Βιλνέβ-ντ’Ασκ, λίγες ημέρες μετά τη νίκη της επί της Σενεγάλης (2-0) στο Emirates Stadium του Λονδίνου.
Μία ευκαιρία για τη Σελεσάο να αντιμετωπίσει διαφορετικά στυλ παιχνιδιού και να τελειοποιήσει το δικό της, οκτώ μήνες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης.
«Η Τυνησία παίζει λιγότερο στο τρανζίσιον σε σχέση με τη Σενεγάλη», σχολίασε ο πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, προσθέτοντας: «Είναι μια πολύ οργανωμένη ομάδα, ειδικά αμυντικά. Θα είναι ένα πιο ελεγχόμενο και λιγότερο άμεσο παιχνίδι. Για να κερδίσουμε, θα πρέπει να παίξουμε στο καλύτερο δυνατό επίπεδο».
Πέντε φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, η Βραζιλία θα στερηθεί σε αυτόν τον αγώνα αρκετούς σημαντικούς αμυντικούς, μεταξύ των οποίων τον πρώην κεντρικό αμυντικό της Λιλ, Γκαμπριέλ, και τον Αλεσάντρο, τον σημερινό ηγέτη της βορειογάλλικης άμυνας.
Ο Κάρλο Αντσελότι ρωτήθηκε επίσης για την απουσία του Νεϊμάρ, του κορυφαίου σκόρερ στην ιστορία της εθνικής (79 γκολ), ο οποίος επέστρεψε φέτος στη Σάντος αλλά δεν κλήθηκε στην περιοδεία: «Ο Νεϊμάρ είναι ένας από τους παίκτες που μπορούν να παίξουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Πρέπει να ξαναβρεί ρυθμό μετά τον τραυματισμό του. Έχει ακόμη έξι μήνες για να αγωνιστεί. Το πρωτάθλημα σταματά τον Δεκέμβριο, στη συνέχεια θα μπορέσει να ξεκουραστεί. Χρειάζεται να ξαναβρεί χρόνο συμμετοχής».
Ειδήσεις σήμερα:
Μία σύλληψη και 19 προσαγωγές ενόψει της πορείας του Πολυτεχνείου - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα, κλειστοί σταθμοί του Μετρό
Ντετέκτιβ αποκαλύπτει τα πέντε επαγγέλματα που κάνουν οι... άπιστοι
Μακρόν και Ζελένσκι υπέγραψαν για την προμήθεια περίπου 100 Rafale στην Ουκρανία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα