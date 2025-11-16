Ένα σύστημα παρακολούθησης της γλυκόζης στο αίμα που συνδυάζει ευκολία στη χρήση, αξιοπιστία, και έξυπνες λειτουργίες, ιδανικό για όσους θέλουν να έχουν τον έλεγχο του διαβήτη τους κάθε μέρα.
Super League 2: Ο Ηρακλής νίκησε 1-0 στην Τρίπολη και παρέμεινε στην κορυφή - Δείτε βίντεο
Το γκολ του Ντουρμισάι στο 74' χάρισε στον Γηραιό ένα πολύτιμο τρίποντο στη μάχη που κάνει για την επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία
Το εντυπωσιακό πέρασμα της Νίκη Βόλου από την έδρα του ΠΑΟΚ Β', το απόγευμα του Σαββάτου, αλλά και η εκτός έδρας νίκη της Καρδίτσας επί του Μακεδονικού, έβαλαν επιπλέον πίεση στον Ηρακλή, ωστόσο οι κυανόλευκοι έδειξαν χαρακτήρα και παρέμειναν στην κορυφή του Α' ομίλου της Super League 2.
Οι κυανόλευκοι αντιμετώπισαν τον Αστέρα Τρίπολης Β' και παρόλο που ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα χρειάστηκαν το πέναλτι του Ντουρμισάι στο 74' για να λυτρωθούν.
Από την εκτέλεση κόρνερ ο επιθετικός του Ηρακλή βρέθηκε στο έδαφος με τον διαιτητή αρχικά να μη δίνει κάτι αρχικά, ωστόσο με την παρέμβαση του βοηθού έδειξε την άσπρη βούλα με τον Ντουρμισάι να ευστοχεί διαμορφώνοντας το τελικό 0-1.
Στο άλλο παιχνίδι που διεξήχθη σήμερα η Καβάλα πήρε ένα πολύτιμο τρίποντο με γκολ του Ελ Καντουσί στο 62' επικρατώντας με 1-0 του Καμπανιακού.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής του Α΄ Ομίλου:
Μακεδονικός - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1
ΠΑΟΚ Β΄ - Νίκη Βόλου 1-6
ΠΑΣ Γιάννινα - Νέστος Χρυσούπολης 0-1
Αστέρας Τρίπολης Β΄ - ΠΟΤ Ηρακλής 0-1
Καβάλα - Καμπανιακός 1-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 10 αγώνες)
1. ΠΟΤ Ηρακλής 24
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 10 αγώνες)
2. Νίκη Βόλου 23
3. Αναγέννηση Καρδίτσας 23
4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 20
5. ΠΑΟΚ Β’ 11
6. Νέστος Χρυσούπολης 11
7. Καβάλα 9
8. Καμπανιακός 8
9. Μακεδονικός 5
10. ΠΑΣ Γιάννινα 5
