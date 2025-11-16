Το απίθανο σενάριο που θα μπορούσε να στερήσει από την Ισπανία την απευθείας πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Ένα σύστημα παρακολούθησης της γλυκόζης στο αίμα που συνδυάζει ευκολία στη χρήση, αξιοπιστία, και έξυπνες λειτουργίες, ιδανικό για όσους θέλουν να έχουν τον έλεγχο του διαβήτη τους κάθε μέρα.
Το απίστευτο σενάριο που μπορεί να στερήσει την απευθείας πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο από την Ισπανία και να τη «χαρίσει» στη Τουρκία
Η Ισπανία επικράτησε χθες (15/11) της Γεωργίας στην Τυφλίδα και υποδέχεται την Τρίτη (18/11) στη Σεβίλλη τη Τουρκία με στόχο, όχι μόνο την πρόκριση στον Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, αλλά και το αήττητο στη προκριματική διαδικασία.
Το σύνολο του Ντε Λα Φουέντε χρειάζεται μόνο έναν βαθμό για να εξασφαλίσει την είσοδο του στο Μουντιάλ, αλλά ακόμη και μια ήττα με μικρή διαφορά θα του έδινε την πρόκριση. Αντιθέτως, μόνο ένα μικρό «θαύμα» θα έδινε στους Τούρκους την πρώτη θέση στον όμιλο και αυτό είναι η νίκη τους με τουλάχιστον επτά γκολ!
Πιο συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή η Ισπανία βρίσκεται πρώτη στον όμιλο της με 15 βαθμούς και το εντυπωσιακό ρεκόρ του 19-0, ενώ Τουρκία δεύτερη με 12 βαθμούς και με ρεκόρ 15-10.
Έτσι στο απίστευτο σενάριο όπου οι παίκτες του Μοντέλα νικήσουν με 7 γκολ τους «Φούριας Ρόχας» θα προκριθούν εκείνοι απευθείας στο Παγκόσμιο Κύπελλο παρότι θα έχουν την ίδια διαφορά στα γκολ με την Ισπανία (12), καθώς η UEFA έχει θέσει ως πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας τα γκολ που σημειώνει η κάθε ομάδα και όχι αυτά που δέχεται.
Πηγή: gazzetta.gr
𝑺𝑷𝑨𝑰𝑵 𝑸𝑼𝑨𝑳𝑰𝑭𝒀 𝑭𝑶𝑹 𝑻𝑯𝑬 𝑾𝑶𝑹𝑳𝑫 𝑪𝑼𝑷 🌎🏆— 433 (@433) November 15, 2025
…unless Türkiye beat them 7-0 or more on Tuesday 👀
Spain’s perfect campaign: 👇
🏟️ 5 matches
✅ 5 wins
⚽️ 19 goals
🧤 0 conceded pic.twitter.com/QnxCsI6S0B
