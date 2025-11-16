Πρόστιμο 450.000 ευρώ στον Καρίμ Αντεγέμι της Ντόρτμουντ για παράνομη κατοχή όπλων

Ένα σύστημα παρακολούθησης της γλυκόζης στο αίμα που συνδυάζει ευκολία στη χρήση, αξιοπιστία, και έξυπνες λειτουργίες, ιδανικό για όσους θέλουν να έχουν τον έλεγχο του διαβήτη τους κάθε μέρα.
Το περιστατικό έχει δημιουργήσει έντονη συζήτηση στη Γερμανία, καθώς ο 23χρονος θεωρείται από τα πλέον υποσχόμενα ονόματα της Μπορούσια Ντόρτμουντ και του γερμανικού ποδοσφαίρου
Ο Καρίμ Αντεγέμι βρίσκεται αντιμέτωπος με μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις της καριέρας του, καθώς οι γερμανικές αρχές του επέβαλαν πρόστιμο ύψους 450.000 ευρώ για παράνομη κατοχή όπλων, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Bild.
Σύμφωνα με την εισαγγελία του Χάγκεν, ο 23χρονος ποδοσφαιριστής της Μπορούσια Ντόρτμουντ κατηγορείται για κατοχή σιδηρογροθιάς και ηλεκτροσόκ (Taser), αντικειμένων τα οποία θεωρούνται παράνομα στη Γερμανία και εμπίπτουν ρητά στις απαγορεύσεις του γερμανικού νόμου περί όπλων.
Η πρόστιμο προβλέπει 60 ημερήσιες χρηματικές ποινές, ύψους 7.500 ευρώ η καθεμία. Παρότι θα υπάρξει καταχώριση στο Ομοσπονδιακό Ποινικό Μητρώο, ο Αντεγέμι δεν θεωρείται ότι αποκτά ποινικό μητρώο, καθώς η διαδικασία δεν προχώρησε σε δημόσια δίκη. Η εισαγγελία επιβεβαίωσε επίσημα την υπόθεση, η οποία έχει απασχολήσει τις αρχές για περισσότερο από έναν χρόνο.
Ο συνήγορος του ποδοσφαιριστή δήλωσε στη Bild ότι τα επίμαχα αντικείμενα φαίνεται να προήλθαν από ένα «Mystery Box» που παραγγέλθηκε μέσω TikTok, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για τον τρόπο που κατέληξαν στα χέρια του διάσημου ποδοσφαιριστή.
Η έρευνα ξεκίνησε το καλοκαίρι του Euro 2024, στο οποίο ο Αντεγέμι δεν είχε συμπεριληφθεί στην αποστολή της εθνικής Γερμανίας και βρισκόταν σε διακοπές στην Ελλάδα μαζί με τη σύντροφό του. Εκτιμάται ότι κατά την περίοδο εκείνη εντοπίστηκαν τα απαγορευμένα αντικείμενα, γεγονός που οδήγησε στην ποινική διαδικασία που πλέον ολοκληρώθηκε.
Το περιστατικό έχει δημιουργήσει έντονη συζήτηση στη Γερμανία, καθώς ο Αντεγέμι θεωρείται από τα πλέον υποσχόμενα ονόματα της Μπορούσια Ντόρτμουντ και του γερμανικού ποδοσφαίρου, με τη διοίκηση της ομάδας να παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης χωρίς όμως να έχει προβεί σε δημόσιο σχόλιο.
