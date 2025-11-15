Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Σαλπιγγίδης: «Υπάρχει ταλέντο στην Εθνική - Όχι σε συγκρίσεις και στην τοξικότητα για να πάμε στο Euro»
Ο παλαίμαχος διεθνής επιθετικός μίλησε για τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ και ζήτησε στήριξη στους παίκτες για την επόμενη ημέρα
Ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης έζησε σπουδαίες στιγμές με την Εθνική Ελλάδας αφού έπαιξε σε Euro και σε Μουντιάλ.
Πλέον είναι στέλεχος της ΕΠΟ και συνεργάτης του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και θέλει τα νέα παιδιά να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα και να παίξουν σε μια μεγάλη διοργάνωση.
Οι δηλώσεις του Δημήτρη Σαλπιγγίδη
«Βλέπω μία τεράστια προσπάθεια, ζούμε την αγωνία των παιδιών. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε να πάμε στο Μουντιάλ, αλλά υπάρχει ταλέντο κι αισιοδοξία.
Υπάρχει ένα κράμα πολλών νέων κι έμπειρων παικτών. Έπαιξε ρόλο η ήττα στη Σκωτία κανένας δεν κατάλαβε πως χάθηκε εκείνο το παιχνίδι. Σε έξι ματς δεν επιτρέπονται λάθη και χαμένοι βαθμοί.
Δεν θέλω να συγκρίνουμε ομάδες. Τρέφουμε τεράστιο σεβασμό στην ομάδα του 2004 και οι επόμενες ομάδες που έζησα εγώ ήταν ωραία τα συναισθήματα, αλλά το ποδόσφαιρο εξελίσσεται. Για μένα είναι χαοτικό να συγκρίνω το τότε ποδόσφαιρο με το σήμερα. Ό,τι καλύτερο θα είναι να πάμε σε μεγάλες διοργανώσεις.
Να κοιτάμε το σήμερα, έχουμε πολλά παιδιά με ταλέντο που τα θέλουν μεγάλες ομάδες. Έχουμε ένα υγιές σύνολο και στόχος είναι να αναρριχηθούμε στο ranking. Να σταθεροποιηθούμε σε υψηλό επίπεδο. Όχι σε συγκρίσεις και στην τοξικότητα, ώστε να πάμε στο επόμενο Euro, που είναι πλέον ο στόχος».
