Θρίαμβος της Μπαρτσελόνα στο clasico γυναικών, 4-0 την Ρεάλ παρουσία 36.000 θεατών στο Μονζουίκ - Δείτε τα γκολ
Το συγκρότημα της Καταλονίας επικράτησε εύκολα και αύξησε τη διαφορά στους 7 βαθμούς - Η Παζόρ σκόραρε δύο φορές, ενώ ηρωίδα αναδείχθηκε η Κάτα, η οποία απέκρουσε πέναλτι σε κρίσιμο σημείο του αγώνα
Η Μπαρτσελόνα πραγματοποίησε επίδειξη δύναμης απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, επικρατώντας 4-0 στο εικοστό Clásico γυναικών που διεξήχθη μπροστά σε 36.276 θεατές στο Ολυμπιακό Στάδιο Μονζουίκ. Με πρωταγωνίστρια την Παζόρ, η οποία σημείωσε δύο τέρματα, και σκόρερ τις Σερτενλάιμπ και Αϊτάνα, οι «μπλαουγκράνα» άνοιξαν τη διαφορά στους επτά βαθμούς, παίρνοντας εμφατικά τη ρεβάνς από την ήττα στο προηγούμενο ντέρμπι.
Το παιχνίδι ξεκίνησε με φρενήρη ρυθμό: δοκάρια, γκολ που ακυρώθηκαν και συνεχείς ανατροπές ρυθμού. Η Αλέξια Πουτέγια έστειλε την μπάλα στο δοκάρι στο πρώτο λεπτό, η Φέλερ απάντησε με δικό της χαμένο τετ α τετ και λίγα δευτερόλεπτα μετά οι δύο ομάδες σκόραραν σε φάσεις που όμως ακυρώθηκαν σαν οριακά οφσάιντ.
Η πίεση της ομάδας του Πέρε Ρομέου καρποφόρησε στο 15’, όταν η Παζόρ βρήκε δίχτυα μετά από ασίστ της Πίνα. Η ίδια παίκτρια σκόραρε ξανά λίγο αργότερα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε έπειτα από μακρά εξέταση στο VAR για χέρι στην αρχή της φάσης. Η Ρεάλ επιχείρησε να αντιδράσει με την Καϊσέδο, που έφτασε μια ανάσα από την ισοφάριση, όμως η Κάτα Κόλε σταμάτησε εντυπωσιακά το σουτ της σε τετ α τετ – φάση που ουσιαστικά άλλαξε τη ροή του αγώνα.
Η κανόνας του ποδοσφαίρου επιβεβαιώθηκε για μία ακόμη φορά: όποιος χάνει ευκαιρίες, τιμωρείται. Η Παζόρ εκμεταλλεύτηκε την ασταθή απόκρουση της Μίσα σε σουτ της Γκράχαμ και με το στήθος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0, βάζοντας τις βάσεις για έναν ακόμη θρίαμβο.
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπαρτσελόνα συνέχισε το pressing, έχασε ευκαιρίες με τη Βίκι και τη Γκράχαμ, ενώ οι αλλαγές του Ρομέου έδωσαν φρεσκάδα. Παρά το πέναλτι που κέρδισε η Ρεάλ στο 75’, η Κάτα Κόλε απέκρουσε εντυπωσιακά την εκτέλεση της Βίερ, επιβεβαιώνοντας τη δική της ηγετική παρουσία. Το φινάλε ήταν ονειρικό για τις Καταλανές: Σερτενλάιμπ στο 92’ και Αϊτάνα στο 95’ διαμόρφωσαν το τελικό 4-0 μέσα σε αποθέωση.
Η Μπαρτσελόνα πλέον ξέφυγε κατά επτά βαθμούς από τη Ρεάλ και βάζει τις βάσεις για έναν ακόμη τίτλο, επιβεβαιώνοντας πως συνεχίζει να αποτελεί το απόλυτο μέτρο σύγκρισης στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο γυναικών.
