«Ποτέ μην χάνεις την ελπίδα σου, μείνε δυνατός Κίναν»: Το μπλουζάκι με το μήνυμα στον Έβανς που φόρεσαν οι παίκτες του Ολυμπιακού - Βίντεο
SPORTS
Ολυμπιακός Κίναν Έβανς Euroleague

«Ποτέ μην χάνεις την ελπίδα σου, μείνε δυνατός Κίναν»: Το μπλουζάκι με το μήνυμα στον Έβανς που φόρεσαν οι παίκτες του Ολυμπιακού - Βίντεο

Ο Ολυμπιακός παίζει στο Μιλάνο με την Αρμάνι αλλά το μυαλό όλων στην ομάδα είναι στον Κίναν Έβανς

«Ποτέ μην χάνεις την ελπίδα σου, μείνε δυνατός Κίναν»: Το μπλουζάκι με το μήνυμα στον Έβανς που φόρεσαν οι παίκτες του Ολυμπιακού - Βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο τραυματισμός του Κίναν Έβανς στο παιχνίδι με την Ζάλγκιρις στο ΣΕΦ σόκαρε όλη την  μπασκετική Ευρώπη και φυσικά τους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό. 

Οι Πειραιώτες δοκιμάζονται στο Μιλάνο με την Αρμάνι αλλά το μυαλό τους είναι στον Αμερικανό.

Έτσι αποφάσισαν για να του στείλουν ένα μήνυμα πως είναι πάντα δίπλα του. Έφτιαξαν μπλουζάκια και τα φορέσαν στην παρουσίαση πριν τον αγώνα. 

«Ποτέ μην χάνεις την ελπίδα. Υπάρχει πάντα ένας τρόπος... Μείνε δυνατός Κίναν!» έγραψε το μήνυμα. 


Ο Έβανς έχει επιστρέψει δύο φορές από σοβαρούς τραυματισμούς και αυτή τη φορά καλείται να κάνει το ίδιο μετά τη ρήξη αχίλλειου τένοντα που υπέστη στο παιχνίδι με τη Ζάλγκιρις. 


Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης στο Greece Talks: Είμαι και πολιτικός και τεχνοκράτης, έχω συμβόλαιο 4ετίας με τον λαό - Τι είπε για παιδεία, δημογραφικό και το βιβλίο του Τσίπρα

Η... μεγάλη απόδραση: Φώκια ξεφεύγει από τις όρκες πηδώντας στο σκάφος φωτογράφου, δείτε βίντεο

«Τα γόνατά μου κρέμονται από μία κλωστή, αλλά ακόμα στέκομαι όρθια» λέει η θρυλική Ολυμπιονίκης Μάριον Τζόουνς - Δείτε βίντεο


2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης