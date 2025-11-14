«Ποτέ μην χάνεις την ελπίδα σου, μείνε δυνατός Κίναν»: Το μπλουζάκι με το μήνυμα στον Έβανς που φόρεσαν οι παίκτες του Ολυμπιακού - Βίντεο
Ο Ολυμπιακός παίζει στο Μιλάνο με την Αρμάνι αλλά το μυαλό όλων στην ομάδα είναι στον Κίναν Έβανς
Οι Πειραιώτες δοκιμάζονται στο Μιλάνο με την Αρμάνι αλλά το μυαλό τους είναι στον Αμερικανό.
Έτσι αποφάσισαν για να του στείλουν ένα μήνυμα πως είναι πάντα δίπλα του. Έφτιαξαν μπλουζάκια και τα φορέσαν στην παρουσίαση πριν τον αγώνα.
«Ποτέ μην χάνεις την ελπίδα. Υπάρχει πάντα ένας τρόπος... Μείνε δυνατός Κίναν!» έγραψε το μήνυμα.
Never Lose Hope. There is always a way... ❤️— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 14, 2025
Stay Strong Keenan! 💪🏽
Let’s do that for @K3vans12 ! ✊🏽#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #EA7OLY pic.twitter.com/UFQPsY7WB1
Ο Έβανς έχει επιστρέψει δύο φορές από σοβαρούς τραυματισμούς και αυτή τη φορά καλείται να κάνει το ίδιο μετά τη ρήξη αχίλλειου τένοντα που υπέστη στο παιχνίδι με τη Ζάλγκιρις.
