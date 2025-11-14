Βλαχοδήμος για το Ελλάδα - Σκωτία: «Να κερδίσουμε τα δύο τελευταία ματς, επόμενος στόχος το Euro 2028»

Η Ελλάδα έμεινε από την 4η αγωνιστική των προκριματικών εκτός Μουντιάλ 2026 αλλά πρέπει να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της σ' αυτόν τον γύρο.Το Σάββατο υποδέχεται στις 21:45 στο Καραϊσκάκη τη Σκωτία και την Τρίτη κλείνει τους αγώνες της εκτός έδρας με τη Λευκορωσία.Τους παίκτες στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα με την Σκωτία εκπροσώπησε ο τερματοφύλακας της Σεβίλλης, Οδυσσέας Βλαχοδήμος , ο οποίος τόνισε ότι η ομάδα θέλει νίκη για τον εγωϊσμό της και μίλησε για το Euro 2028 που είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος.



«Έχουμε συζητήσει τι έχει γίνει στα προηγούμενα δυο παιχνίδια. Έχουμε μιλήσει για πολλά πράγματα. Παίζει ρόλο και το timing, ότι είχαμε δυο εκτός έδρας ματς. Έχει παίξει ρόλο η μέρα, τα λάθη. Έχουμε συζητήσει ότι πρέπει να γίνουμε καλύτεροι, να μάθουμε απ’ όλα αυτά.

Ο επόμενος στόχος είναι να κερδίσουμε τα δύο τελευταία παιχνίδια και να τελειώσουμε καλά τη χρονιά. Αλλά και για το FIFA Ranking. Επόμενος στόχος το Euro 2028. Όταν φοράς αυτή τη φανέλα θέλεις να κερδίζεις τα παιχνίδια. Θέλουμε να κερδίζουμε και για εμάς, αλλά και για όλη την Ελλάδα».





