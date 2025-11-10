Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
ΔΟΕ: Εξετάζει την εισαγωγή τεστ επαλήθευσης φύλου σε όλα τα αθλήματα έως τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες
Μετά από ιατρική ενημέρωση, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή συζητά έλεγχο φύλου
Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής τεστ επαλήθευσης φύλου σε όλα τα αθλήματα μέχρι τους επόμενους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες το 2028.
Αυτό αποκάλυψε σήμερα (10/11) το Sky News, επιβεβαιώνοντας –όπως αναφέρεται- τις φήμες κυκλοφορούν εδώ και αρκετές ημέρες εντός της ΔΟΕ.
Ένα μέτρο που αναμένεται να συζητηθεί σε σύνοδο της ΔΟΕ τους επόμενους μήνες.
Σύμφωνα με το Sky News, η εξέλιξη συνέβη μετά την παραλαβή των συμπερασμάτων της επικεφαλής ιατρικής υπεύθυνης της ΔΟΕ, Τζέιν Θόρντον, που δηλώνουν ότι οι τρανς αθλήτριες έχουν φυσικό πλεονέκτημα στους γυναικείους αγώνες, λόγος για τον οποίο η εξέταση φύλου θα μπορούσε να θεσμοθετηθεί σε όλα τα αθλήματα.
«Μια ενημέρωση παρουσιάστηκε στα μέλη της ΔΟΕ την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων της επιτροπής από την ιατρική και επιστημονική διευθύντρια της ΔΟΕ. Η ομάδα εργασίας συνεχίζει τις συζητήσεις της για αυτό το θέμα και δεν έχει ακόμη ληφθεί καμία απόφαση», δήλωσε η ΔΟΕ στο Sky News.
Όπως είναι γνωστό, για αρκετούς μήνες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ διεξάγει εκστρατεία για να αποτρέψει τη συμμετοχή τρανς αθλητών σε γυναικεία αγωνίσματα.
Έχει πει χαρακτηριστικά ότι «στο Λος Άντζελες το 2028, η κυβέρνησή μου δεν θα μείνει άπραγη ενώ άνδρες χτυπούν και επιτίθενται σε γυναίκες αθλήτριες. Για να είμαι απολύτως σαφής, ζητώ επίσης από τον Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας να απορρίπτει συστηματικά όλες τις αιτήσεις βίζας που υποβάλλονται από άνδρες που επιχειρούν να εισέλθουν δόλια στις Ηνωμένες Πολιτείες παριστάνοντας γυναίκες αθλήτριες για να συμμετάσχουν στους Αγώνες».
