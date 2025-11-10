Αταμάν: Θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον Φαρίντ 15-20 λεπτά

Ο προπονητής του ΠΑΟ πήρε στην αποστολή για τα δύο εκτός έδρας ματς τον νεοαποκτηθέντα Αμερικανό Κένεθ Φαρίντ και στις δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι θα έχει σημαντικό ρόλο, ενώ αναφέρθηκε και στην στήριξη που του παρείχε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος