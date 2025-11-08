Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM
Παναθηναϊκός: Παρουσία Αλαφούζου η τελευταία προπόνηση πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ
Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Γερεμέγεφ αλλά δεν ανακοινώθηκε αποστολή από τον Μπενίτεθ
Παρουσία Γιάννη Αλαφούζου πραγματοποιήθηκε στο «Γεώργιος Καλαφάτης» στο Κορωπί η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν από το ντέρμπι της Κυριακής (21:00) με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο.
Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός συνομίλησε με τον Ράφα Μπενίτεθ και τους ανθρώπους της ομάδας και εξέφρασε την απόλυτη στήριξη του στο έργο τους.
Για τον Παναθηναϊκό το ματς με τον ΠΑΟΚ για την 10η ημέρα της Stoiximan Super League 1 είναι κομβικό αφού με ήττα οι πράσινοι θα κινδυνεύουν να μείνουν και εκτός πλέι οφ στο φινάλε.
Στα αγωνιστικά, στις προπονήσεις επέστρεψε ο Γερεμέγεφ, ο οποίος ανάρρωσε μετά την ίωση που τον ταλαιπώρησε. Θεραπεία ακολούθησε ο Σάντσες και ατομικό έκαναν οι Καλάμπρια, Ντέσερς.
Πάντως ο Ράφα Μπενίτεθ δεν ανακοίνωσε αποστολή οπότε θα ξέρουμε την Κυριακή εάν είναι διαθέσιμοι οι Πελίστρι, Σφιντέρσκι και Μπακασέτας.
