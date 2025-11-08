ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ολυμπιακος: «Μια ομάδα που αρνήθηκε να χάσει» - Το βίντεο της ΚΑΕ για την νίκη επί της Παρτιζάν

Το βίντεο απουτπώνει στιγμές από την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι του Ολυμπιακού αλλά και την αποθέωση στον Νίκολα Μιλουτίνοφ λίγο πριν το φινάλε

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με ανατροπή της Παρτίζαν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, παίρνοντας μία πολύ σημαντική νίκη στην 9η αγωνιστική της EuroLeague.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα το μεσημέρι του Σαββάτου το βίντεο της «παρακάμερας» της αναμέτρησης, με στιγμές από την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι του Ολυμπιακού αλλά και την αποθέωση στον Νίκολα Μιλουτίνοφ, λίγο πριν το φινάλε.

«Μια ομάδα που αρνήθηκε να χάσει. Ένα γήπεδο που δεν σταμάτησε να πιστεύει... Sold out, ένταση, συγκέντρωση, πάθος, χαρακτήρας» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο ο Ολυμπιακός.

