Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM
Ολυμπιακος: «Μια ομάδα που αρνήθηκε να χάσει» - Το βίντεο της ΚΑΕ για την νίκη επί της Παρτιζάν
Ολυμπιακος: «Μια ομάδα που αρνήθηκε να χάσει» - Το βίντεο της ΚΑΕ για την νίκη επί της Παρτιζάν
Το βίντεο απουτπώνει στιγμές από την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι του Ολυμπιακού αλλά και την αποθέωση στον Νίκολα Μιλουτίνοφ λίγο πριν το φινάλε
Ο Ολυμπιακός επικράτησε με ανατροπή της Παρτίζαν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, παίρνοντας μία πολύ σημαντική νίκη στην 9η αγωνιστική της EuroLeague.
Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα το μεσημέρι του Σαββάτου το βίντεο της «παρακάμερας» της αναμέτρησης, με στιγμές από την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι του Ολυμπιακού αλλά και την αποθέωση στον Νίκολα Μιλουτίνοφ, λίγο πριν το φινάλε.
«Μια ομάδα που αρνήθηκε να χάσει. Ένα γήπεδο που δεν σταμάτησε να πιστεύει... Sold out, ένταση, συγκέντρωση, πάθος, χαρακτήρας» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο ο Ολυμπιακός.
Πηγή: gazzetta.gr
Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα το μεσημέρι του Σαββάτου το βίντεο της «παρακάμερας» της αναμέτρησης, με στιγμές από την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι του Ολυμπιακού αλλά και την αποθέωση στον Νίκολα Μιλουτίνοφ, λίγο πριν το φινάλε.
«Μια ομάδα που αρνήθηκε να χάσει. Ένα γήπεδο που δεν σταμάτησε να πιστεύει... Sold out, ένταση, συγκέντρωση, πάθος, χαρακτήρας» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο ο Ολυμπιακός.
🔥 Μια ομάδα που αρνήθηκε να χάσει. Ένα γήπεδο που δεν σταμάτησε να πιστεύει... Sold out, ένταση, συγκέντρωση, πάθος, χαρακτήρας.— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 8, 2025
🎥 Δείτε όλα όσα έγιναν εντός και εκτός παρκέ στην αναμέτρηση με την Παρτιζάν μέσα από την παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός.
Full Video ➡️… pic.twitter.com/X6oUv0az1c
Ειδήσεις σήμερα:
«Με βασάνιζαν επτά φορές τη μέρα για 20 λεπτά»: Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τη φρίκη που έζησε δύο χρόνια στη Γάζα
Καβγάς Γκλέτσου - Χρηστίδου on air: «Μου στήσατε παγίδα» - «Εμείς δεν τα κάνουμε αυτά»
Σταγόνες Ιστορίας με τον Δημήτρη Καμπουράκη: Τα κατσίκια και οι νεκροί της Μάχης του Μαραθώνα
«Με βασάνιζαν επτά φορές τη μέρα για 20 λεπτά»: Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τη φρίκη που έζησε δύο χρόνια στη Γάζα
Καβγάς Γκλέτσου - Χρηστίδου on air: «Μου στήσατε παγίδα» - «Εμείς δεν τα κάνουμε αυτά»
Σταγόνες Ιστορίας με τον Δημήτρη Καμπουράκη: Τα κατσίκια και οι νεκροί της Μάχης του Μαραθώνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα