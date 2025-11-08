Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM
«Σ΄αγαπώ και ας μην σου το' πα»: Σφακιανάκης και Antique έγιναν σύνθημα στην Σουηδία
«Σ΄αγαπώ και ας μην σου το' πα»: Σφακιανάκης και Antique έγιναν σύνθημα στην Σουηδία
Το γνωστό τραγούδι του Νότη Σφακιανάκη έγινε σύνθημα στα χείλη των οπαδων σουηδικής ομάδας
Τα φώτα του ποδοσφαίρου της Σουηδίας φέτος έχουν, δικαίως, στραφεί στη Μιάλμπι, την τοπική ομάδα από ένα μικρό ψαροχώρι της χώρας που κατάφερε και κατέκτησε το πρωτάθλημα κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, αφήνοντας κατά πολύ πίσω ιστορικά σωματεία όπως εκείνο της Μάλμε που βρίσκεται στη 7η θέση, του Γκέτεμποργκ στη 5η αλλά και της ΑΙΚ Στοκχόλμης, την ομάδα της πρωτεύουσας, στη 4η.
Όμως φέτος, πέρα από τη μαγική χρόνια που κάνει η Μιαλμπι, υπάρχει και η Γκάις που μόλις στη δεύτερη της σεζόν στη μεγάλη κατηγορία τερμάτισε στη 3η θέση, που «δίνει» το ευρωπαϊκό εισιτήριο για τα προκριματικά του Conference League και θα φορέσει το ευρωπαϊκό της κοστούμι για πρώτη φορά μετά το 1990 όταν και κατέκτησε το κύπελλο «Intertoto».
Οι οπαδοί του συλλόγου θέλησαν να γιορτάσουν αυτή την ιστορική στιγμή για την ομάδα τους και έβγαλαν ένα πανηγυρικό σύνθημα στο οποίο παραφράζουν το γνωστό τραγούδι του Νότη Σφακιανάκη «Ώπα, Ωπα».
Πιο συγκεκριμένα οι στίχοι που θα έπρεπε να λένε «Ώπα, ώπα, ,ωπα, ώπα, σ' αγαπώ και ας μη σου το 'πα», μετατράπηκαν από τους φίλους της Γκάις σε «Opa, opa, opa, opa, Gaias in Europa (Οι Γκαίς στην Ευρώπη)»
Το ερώτημα που προκύπτει φυσικά, είναι γιατί οι οπαδοί μιας μικρής επαρχιακής ομάδας της Σουηδίας γνωρίζουν το τραγούδι του Νότη Σφακιανάκη. Η απάντηση είναι πως το τραγούδι αυτό το ερμήνευσαν με μεγάλη επιτυχία και οι Antique, ιδρυτικό μέλος των οποίων υπήρξε η Έλενα Παπαρίζου που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σουηδία και όλα της τα τραγούδια γίνονται τεράστιες επιτυχίες τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Σκανδιναβική χώρα.
Πηγή: gazzetta.gr
Όμως φέτος, πέρα από τη μαγική χρόνια που κάνει η Μιαλμπι, υπάρχει και η Γκάις που μόλις στη δεύτερη της σεζόν στη μεγάλη κατηγορία τερμάτισε στη 3η θέση, που «δίνει» το ευρωπαϊκό εισιτήριο για τα προκριματικά του Conference League και θα φορέσει το ευρωπαϊκό της κοστούμι για πρώτη φορά μετά το 1990 όταν και κατέκτησε το κύπελλο «Intertoto».
Οι οπαδοί του συλλόγου θέλησαν να γιορτάσουν αυτή την ιστορική στιγμή για την ομάδα τους και έβγαλαν ένα πανηγυρικό σύνθημα στο οποίο παραφράζουν το γνωστό τραγούδι του Νότη Σφακιανάκη «Ώπα, Ωπα».
🇸🇪 Mjällby have been the story of the season in Sweden, rightly so! However, there’s another incredible story just below the surface!— The European Football Express (@TheEuroFE) November 4, 2025
GAIS in there second Allsvenskan campaign since promotion have came THIRD! This means they’re returning to European football for the first time… pic.twitter.com/ru7VuSUqW2
Πιο συγκεκριμένα οι στίχοι που θα έπρεπε να λένε «Ώπα, ώπα, ,ωπα, ώπα, σ' αγαπώ και ας μη σου το 'πα», μετατράπηκαν από τους φίλους της Γκάις σε «Opa, opa, opa, opa, Gaias in Europa (Οι Γκαίς στην Ευρώπη)»
@karra1918r
Αφού σας άρεσε η μία πάρτε και την άλλη♬ πρωτότυπος ήχος - trap in dahouse
Το ερώτημα που προκύπτει φυσικά, είναι γιατί οι οπαδοί μιας μικρής επαρχιακής ομάδας της Σουηδίας γνωρίζουν το τραγούδι του Νότη Σφακιανάκη. Η απάντηση είναι πως το τραγούδι αυτό το ερμήνευσαν με μεγάλη επιτυχία και οι Antique, ιδρυτικό μέλος των οποίων υπήρξε η Έλενα Παπαρίζου που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σουηδία και όλα της τα τραγούδια γίνονται τεράστιες επιτυχίες τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Σκανδιναβική χώρα.
Πηγή: gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Ανάλυση Sky News: Ο Πούτιν θύμωσε με τον Λαβρόφ γιατί τον έκανε να μοιάζει αδύναμος - Η «εξαφάνιση» που προκάλεσε αναταραχή
Ο άγνωστος αγώνας του Νότη Σφακιανάκη για τη σύζυγό του, Κίλι - Σήμερα η αποτέφρωσή της
Γεωργιάδης: Η Κωνσταντοπούλου έβαλε τον Ρούτσι για να θαμπώσει την Καρυστιανού - Όχι και να δώσω λεφτά στον Τσίπρα για το βιβλίο του, τον έχουμε πληρώσει 100 δισ.
Ανάλυση Sky News: Ο Πούτιν θύμωσε με τον Λαβρόφ γιατί τον έκανε να μοιάζει αδύναμος - Η «εξαφάνιση» που προκάλεσε αναταραχή
Ο άγνωστος αγώνας του Νότη Σφακιανάκη για τη σύζυγό του, Κίλι - Σήμερα η αποτέφρωσή της
Γεωργιάδης: Η Κωνσταντοπούλου έβαλε τον Ρούτσι για να θαμπώσει την Καρυστιανού - Όχι και να δώσω λεφτά στον Τσίπρα για το βιβλίο του, τον έχουμε πληρώσει 100 δισ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα