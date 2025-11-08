Γιάννης Αντετοκούνμπο :«Τράβηξε» 41 στην πρεμιέρα των Μπακς με νίκη επί των Μπουλς στο ΝΒΑ Cup
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εκπληκτικός κόντρα στους Μπουλς με 41 πόντους και double double, οδηγώντας τους Μπακς σε νίκη με 126-110

Απίθανα πράγματα από Γιάννη Αντετοκούνμπο στη νίκη των Μπακς με 126-110 επί των Μπουλς στο πλαίσιο του NBA Cup με τα «ελάφια» να ανεβαίνουν στο 6-2 στη σεζόν κάνοντας εξαιρετικό ξεκίνημα.

Chicago Bulls at Milwaukee Bucks (11/07/25) | Game Highlights | CHSN Bulls


Ασταμάτητος ο Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δείχνει πως θα παλέψει και φέτος για το MVP και οι αριθμοί του ήταν απίθανοι. Τελείωσε το ματς με 41 πόντους, 15 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 μπλοκ και 2 κλεψίματα, δείχνοντας ξανά την ποιότητα του.

Giannis Was UNSTOPPABLE vs Bulls With 41 PTS | November 7, 2025


Τα ελάφια πάτησαν γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και με έναν τρομερό Γιάννη κατάφεραν να πάρουν άλλο ένα ροζ φύλλο αγώνα για φέτος. Ο Τέρνερ τελείωσε το ματς με 23 πόντους και 7 ριμπάουντ. O Ρόλινς τελείωσε με 20 πόντους και 6 ριμπάουντ. Από την άλλη το prospect των Μπουλς, ο Μπουζέλις είχε 20 πόντους με 8 ριμπάουντ.

Με 16/39 τρίποντα σούταραν οι Μπακς, ενώ οι Μπουλς είχαν 10/33. Οι ταύροι έχουν μπει καλά στη σεζόν προς έκπληξη πολλών, αλλά οι Μπακς τους προσγείωσαν λίγο, αφού ο Έλληνας σταρ δεν γινόταν να... κοπεί από κανέναν και έκανε το κομμάτι του.

Σε εκπληκτική κατάσταση ο Greek Freak μέχρι τώρα, δείχνει πανέτοιμος να παλέψει μέχρι το τέλος για το βραβείο του MVP με τους Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Γιόκιτς.

Τα ελάφια είχαν 57 ριμπάουντ στο παιχνίδι. Ακόμα ένα στοιχείο που έγειρε την πλάστιγγα προς την πλευρά τους.

  • Oι αριθμοί του Αντετοκοκούνμπο
  • 41 πόντοι
  • 15 ριμπάουντ
  • 9 ασίστ
  • 2 κλεψίματα
  • 2 μπλοκ
  • 4 λάθη
  • 1 φάουλ
  • 15/29 δίποντα
  • 1/3 τρίποντα
  • 8/11 βολές
  • 37 λεπτά


Τα δωδεκάλεπτα: 23-25, 53-52, 85-80, 126-110

Πηγή: gazzetta.gr

