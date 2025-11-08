Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Γιάννης Αντετοκούνμπο :«Τράβηξε» 41 στην πρεμιέρα των Μπακς με νίκη επί των Μπουλς στο ΝΒΑ Cup
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εκπληκτικός κόντρα στους Μπουλς με 41 πόντους και double double, οδηγώντας τους Μπακς σε νίκη με 126-110
Απίθανα πράγματα από Γιάννη Αντετοκούνμπο στη νίκη των Μπακς με 126-110 επί των Μπουλς στο πλαίσιο του NBA Cup με τα «ελάφια» να ανεβαίνουν στο 6-2 στη σεζόν κάνοντας εξαιρετικό ξεκίνημα.
Τα ελάφια πάτησαν γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και με έναν τρομερό Γιάννη κατάφεραν να πάρουν άλλο ένα ροζ φύλλο αγώνα για φέτος. Ο Τέρνερ τελείωσε το ματς με 23 πόντους και 7 ριμπάουντ. O Ρόλινς τελείωσε με 20 πόντους και 6 ριμπάουντ. Από την άλλη το prospect των Μπουλς, ο Μπουζέλις είχε 20 πόντους με 8 ριμπάουντ.
Με 16/39 τρίποντα σούταραν οι Μπακς, ενώ οι Μπουλς είχαν 10/33. Οι ταύροι έχουν μπει καλά στη σεζόν προς έκπληξη πολλών, αλλά οι Μπακς τους προσγείωσαν λίγο, αφού ο Έλληνας σταρ δεν γινόταν να... κοπεί από κανέναν και έκανε το κομμάτι του.
Σε εκπληκτική κατάσταση ο Greek Freak μέχρι τώρα, δείχνει πανέτοιμος να παλέψει μέχρι το τέλος για το βραβείο του MVP με τους Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Γιόκιτς.
Τα ελάφια είχαν 57 ριμπάουντ στο παιχνίδι. Ακόμα ένα στοιχείο που έγειρε την πλάστιγγα προς την πλευρά τους.
Τα δωδεκάλεπτα: 23-25, 53-52, 85-80, 126-110
Ασταμάτητος ο ΑντετοκούνμποΟ Γιάννης Αντετοκούνμπο δείχνει πως θα παλέψει και φέτος για το MVP και οι αριθμοί του ήταν απίθανοι. Τελείωσε το ματς με 41 πόντους, 15 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 μπλοκ και 2 κλεψίματα, δείχνοντας ξανά την ποιότητα του.
- Oι αριθμοί του Αντετοκοκούνμπο
- 41 πόντοι
- 15 ριμπάουντ
- 9 ασίστ
- 2 κλεψίματα
- 2 μπλοκ
- 4 λάθη
- 1 φάουλ
- 15/29 δίποντα
- 1/3 τρίποντα
- 8/11 βολές
- 37 λεπτά
Πηγή: gazzetta.gr
