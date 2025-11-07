«Η Γαλατασαράι θα είναι η τουρκική ομάδα του NBA Europe»
SPORTS
NBA Europe Γαλατάσαραϊ

«Η Γαλατασαράι θα είναι η τουρκική ομάδα του NBA Europe»

Ο Ισπανός ρεπόρτερ Χεράρντ Σολέ αναφέρει ότι η ομάδα της Κωνσταντινούπολης εξασφαλίζει εγγυημένη συμμετοχή στη νέα λίγκα

«Η Γαλατασαράι θα είναι η τουρκική ομάδα του NBA Europe»
3 ΣΧΟΛΙΑ
Η συζήτηση γύρω από το υπό διαμόρφωση NBA Europe έχει αρχίσει να ανάβει, με τον Ισπανό ρεπόρτερ Χεράρντ Σολέ να υποστηρίζει ότι η Γαλατάσαραϊ θα είναι η τουρκική ομάδα με εγγυημένη θέση στη νέα λίγκα, αφήνοντας εκτός κολοσσούς όπως η Φενέρμπαχτσε και η Εφές.

Μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του manager director του NBA Europe, Γιώργου Αϊβαζόγλου, σχετικά με τη νέα διοργάνωση, το ενδιαφέρον για τις συμμετέχουσες ομάδες κορυφώνεται. Ο γνωστός Ισπανός δημοσιογράφος, Χεράρντ Σολέ, έδωσε μια νέα διάσταση στο θέμα, αποκαλύπτοντας τον τουρκικό σύλλογο.

Σε ανάρτησή του, ο Σολέ ανέφερε ότι η ομάδα της Κωνσταντινούπολης που θα εξασφαλίσει μια εγγυημένη θέση στο NBA Europe θα είναι η Γαλατασαράι.

«Ούτε η Φενέρμπαχτσε, ούτε η Εφές. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης που θα έχει μια εγγυημένη θέση στο NBA Europe θα είναι η Γαλατασαράι», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ισπανός δημοσιογράφος.

Η Γαλατασαράι αγωνίζεται στο BCL (Basketball Champions League), όπου μάλιστα πέρσι έφτασε μέχρι τον τελικό, γνωρίζοντας την ήττα από τη Μάλαγα.

Ειδήσεις σήμερα:

«Βοήθησε τον άνθρωπο που πήγε να τους σκοτώσει» λέει ο πατέρας του 21χρονου για την αιματηρή ληστεία στο φράγμα του Αλιάκμονα

H «χρυσή» ζωή του αστυνομικού που εμπλέκεται σε κύκλωμα ναρκωτικών – Είχε καταθέσεις 600.000 ευρώ

Επίδειξη ισχύος από την Κίνα, σε υπηρεσία το πιο εξελιγμένο αεροπλανοφόρο της, το Fujian - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το νέο μήνυμα του παραολυμπιονίκη Στέλιου Μαλακόπουλου και της Continental για την οδική ασφάλεια

Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης