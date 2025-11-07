«Η Γαλατασαράι θα είναι η τουρκική ομάδα του NBA Europe»
«Η Γαλατασαράι θα είναι η τουρκική ομάδα του NBA Europe»
Ο Ισπανός ρεπόρτερ Χεράρντ Σολέ αναφέρει ότι η ομάδα της Κωνσταντινούπολης εξασφαλίζει εγγυημένη συμμετοχή στη νέα λίγκα
Η συζήτηση γύρω από το υπό διαμόρφωση NBA Europe έχει αρχίσει να ανάβει, με τον Ισπανό ρεπόρτερ Χεράρντ Σολέ να υποστηρίζει ότι η Γαλατάσαραϊ θα είναι η τουρκική ομάδα με εγγυημένη θέση στη νέα λίγκα, αφήνοντας εκτός κολοσσούς όπως η Φενέρμπαχτσε και η Εφές.
Μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του manager director του NBA Europe, Γιώργου Αϊβαζόγλου, σχετικά με τη νέα διοργάνωση, το ενδιαφέρον για τις συμμετέχουσες ομάδες κορυφώνεται. Ο γνωστός Ισπανός δημοσιογράφος, Χεράρντ Σολέ, έδωσε μια νέα διάσταση στο θέμα, αποκαλύπτοντας τον τουρκικό σύλλογο.
Σε ανάρτησή του, ο Σολέ ανέφερε ότι η ομάδα της Κωνσταντινούπολης που θα εξασφαλίσει μια εγγυημένη θέση στο NBA Europe θα είναι η Γαλατασαράι.
«Ούτε η Φενέρμπαχτσε, ούτε η Εφές. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης που θα έχει μια εγγυημένη θέση στο NBA Europe θα είναι η Γαλατασαράι», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ισπανός δημοσιογράφος.
Η Γαλατασαράι αγωνίζεται στο BCL (Basketball Champions League), όπου μάλιστα πέρσι έφτασε μέχρι τον τελικό, γνωρίζοντας την ήττα από τη Μάλαγα.
Ειδήσεις σήμερα:
«Βοήθησε τον άνθρωπο που πήγε να τους σκοτώσει» λέει ο πατέρας του 21χρονου για την αιματηρή ληστεία στο φράγμα του Αλιάκμονα
H «χρυσή» ζωή του αστυνομικού που εμπλέκεται σε κύκλωμα ναρκωτικών – Είχε καταθέσεις 600.000 ευρώ
Επίδειξη ισχύος από την Κίνα, σε υπηρεσία το πιο εξελιγμένο αεροπλανοφόρο της, το Fujian - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του manager director του NBA Europe, Γιώργου Αϊβαζόγλου, σχετικά με τη νέα διοργάνωση, το ενδιαφέρον για τις συμμετέχουσες ομάδες κορυφώνεται. Ο γνωστός Ισπανός δημοσιογράφος, Χεράρντ Σολέ, έδωσε μια νέα διάσταση στο θέμα, αποκαλύπτοντας τον τουρκικό σύλλογο.
Ni Fenerbahçe ni Efes.— Gerard Solé (@gsole14) November 7, 2025
El equipo de Estambul que tendría plaza fija en la NBA Europea es GALATASARAY pic.twitter.com/sIvQIPE7v4
«Ούτε η Φενέρμπαχτσε, ούτε η Εφές. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης που θα έχει μια εγγυημένη θέση στο NBA Europe θα είναι η Γαλατασαράι», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ισπανός δημοσιογράφος.
Η Γαλατασαράι αγωνίζεται στο BCL (Basketball Champions League), όπου μάλιστα πέρσι έφτασε μέχρι τον τελικό, γνωρίζοντας την ήττα από τη Μάλαγα.
Ειδήσεις σήμερα:
«Βοήθησε τον άνθρωπο που πήγε να τους σκοτώσει» λέει ο πατέρας του 21χρονου για την αιματηρή ληστεία στο φράγμα του Αλιάκμονα
H «χρυσή» ζωή του αστυνομικού που εμπλέκεται σε κύκλωμα ναρκωτικών – Είχε καταθέσεις 600.000 ευρώ
Επίδειξη ισχύος από την Κίνα, σε υπηρεσία το πιο εξελιγμένο αεροπλανοφόρο της, το Fujian - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα