Δύο συλλήψεις σε περιοχή της Χαλκιδικής για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών
ΕΛΛΑΔΑ
Συλλήψεις Χαλκιδική ναρκωτικά

Δύο συλλήψεις σε περιοχή της Χαλκιδικής για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών

Από το σπίτι τους κατασχέθηκαν μία συσκευασία με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 47,8 γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των 1.050 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα

Δύο συλλήψεις σε περιοχή της Χαλκιδικής για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών
Δυο άνδρες συνελήφθησαν χθες στη Χαλκιδική, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκαν οι δυο άνδρες και στην κατοχή του ενός βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5 μικροδέματα με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 6,4 γραμμαρίων.

Επιπλέον από το σπίτι τους κατασχέθηκαν μία συσκευασία με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 47,8 γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Κατασχέθηκε ένα όχημα ιδιοκτησίας του ενός αλλοδαπού άνδρα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 1.050 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή τους.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης