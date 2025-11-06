Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση του Σλούκα
Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση του Σλούκα

Παίκτης του Παναθηναϊκού και με τη βούλα έως το καλοκαίρι του 2027 θα παραμείνει ο Κώστας Σλούκας

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση του Σλούκα
Με μια λιτή ανακοίνωση 26 λέξεων η ΚΑΕ Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε την είδηση για την επέκταση του συμβολαίου του Κώστα Σλούκα για έναν ακόμη χρόνο.

Το τριετές συμβόλαιο των δύο πλευρών ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026 και μετά από τη συνάντηση που είχαν Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Κώστας Σλούκας  συμφώνησαν να ανανεώσουν από τώρα για έναν ακόμη χρόνο. Η συμφωνία πήρε επίσημο χαρακτήρα με την ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η πράσινη ΚΑΕ και η οποία αναφέρει τα εξής:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας της με τον αρχηγό μας, Κώστα Σλούκα, μέχρι το καλοκαίρι του 2027!»


