Με το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH έχεις την ευελιξία και τη σιγουριά να επιλέγεις γιατρό, νοσοκομείο και τρόπο κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
Ο Σλούκας συνεχίζει στον Παναθηναϊκό έως το 2027
Ο Σλούκας συνεχίζει στον Παναθηναϊκό έως το 2027
Ο αρχηγός των πράσινων επέκτεινε πρόωρα το συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό όπου αναμένεται να ολοκληρώσει την καριέρα του
Οι επαφές είχαν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, η κοινή διάθεση ήταν δεδομένη και σήμερα έγινε γνωστό ότι ο Κώστας Σλούκας θα συνεχίσει να φορά τα πράσινα έως και το καλοκαίρι του 2027.
Το τρέχων συμβόλαιο του πολύπειρου άσου ολοκληρώνεται στο τέλος της φετινής σεζόν, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να εξελιχθεί σε θρίλερ και έτσι φρόντισε να κλείσει νωρίς και αυτό το ζήτημα. Ο Σλούκας συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο με τους δύο άνδρες μέσα σε λίγα λεπτά να σφραγίζουν τη συμφωνία και την ανανέωση της συνεργασίας τους.
Υπενθυμίζουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο ο Ντίνος Μήτογλου ενώ είχαν προηγηθεί οι Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Μάριους Γκριγκόνις, Τζέριαν Γκραντ.
Ειδήσεις σήμερα:
Παραιτείται ο CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας - Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου, προαναγγελία αποφάσεων το μεσημέρι
«Του έστησαν καρτέρι, εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον γιο μου» - Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη περιγράφει πώς έγινε το φονικό στα Βορίζια
Ξέφυγε στους πανηγυρισμούς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά το σουτ νίκης του και ο Θανάσης έτρεξε να του φωνάξει «ήρεμα ρε φίλε...» - Δείτε βίντεο
Το τρέχων συμβόλαιο του πολύπειρου άσου ολοκληρώνεται στο τέλος της φετινής σεζόν, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να εξελιχθεί σε θρίλερ και έτσι φρόντισε να κλείσει νωρίς και αυτό το ζήτημα. Ο Σλούκας συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο με τους δύο άνδρες μέσα σε λίγα λεπτά να σφραγίζουν τη συμφωνία και την ανανέωση της συνεργασίας τους.
Υπενθυμίζουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο ο Ντίνος Μήτογλου ενώ είχαν προηγηθεί οι Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Μάριους Γκριγκόνις, Τζέριαν Γκραντ.
Ειδήσεις σήμερα:
Παραιτείται ο CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας - Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου, προαναγγελία αποφάσεων το μεσημέρι
«Του έστησαν καρτέρι, εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον γιο μου» - Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη περιγράφει πώς έγινε το φονικό στα Βορίζια
Ξέφυγε στους πανηγυρισμούς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά το σουτ νίκης του και ο Θανάσης έτρεξε να του φωνάξει «ήρεμα ρε φίλε...» - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα