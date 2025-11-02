La Liga: Ντοπιέτα ο Μπαπέ στην τεσσάρα της Ρεάλ στη Βαλένθια - Δείτε τα γκολ
La Liga: Ντοπιέτα ο Μπαπέ στην τεσσάρα της Ρεάλ στη Βαλένθια - Δείτε τα γκολ
Οι μερένχες παρέμειναν μόνοι στην κορυφή του ισπανικού πρωταθλήματος και έδειξαν πανέτοιμοι για το ντέρμπι του «Ανφίλντ» με τη Λίβερπουλ
Λίγο περισσότερο από 24 ώρες πέρασαν από τότε που ο Κιλιάν Μπαπέ παρέλαβε το «Χρυσό Παπούτσι» από τη «Marca», ως ο κορυφαίος σκόρερ της Ευρώπης για την περασμένη σεζόν. Ο Γάλλος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης απέδειξε και απόψε κόντρα στη Βαλένθια ότι γνωρίζει όσο ελάχιστοι να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και με τα 2 γκολ που πέτυχε οδήγησε τους «μερένχες» σε άνετη νίκη επί των «νυχτερίδων» με 4-0 (τ' άλλα δύο γκολ οι Μπέλιγχαμ, Καρέρας).
Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε το καθήκον της στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» και παραμένει μόνη στο ρετιρέ της βαθμολογίας μετά από 11 αγωνιστικές, ενώ παράλληλα έκανε και μία γερή προπόνηση ενόψει του μεγάλου ντέρμπι που ακολουθεί στο Champions League με την Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης (4/11).
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της La Liga έχουν ως εξής:
Χετάφε-Τζιρόνα 2-1
Βιγιαρεάλ-Ράγιο Βαγεκάνο 4-0
Ατλέτικο Μαδρίτης-Σεβίλη 3-0
Σοσιεδάδ-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-2
Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια 4-0
Λεβάντε-Θέλτα 2/11
Αλαβές-Εσπανιόλ 2/11
Μπαρτσελόνα-Ελτσε 2/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 30 -11αγ.
Βιγιαρεάλ 23 -11αγ.
Μπαρτσελόνα 22
Ατλέτικο Μαδρίτης 22 -11αγ.
Εσπανιόλ 18
Χετάφε 17 -11αγ.
Μπέτις 16
Ράγιο Βαγεκάνο 14 -11αγ.
Έλτσε 14
Αθλέτικ Μπιλμπάο 14 -11αγ.
Σεβίλλη 13 -11αγ.
Αλαβές 12
Ρεάλ Σοσιεδάδ 12 -11αγ.
Θέλτα 10
Οσασούνα 10
Λεβάντε 9
Μαγιόρκα 9
Βαλένθια 9 -11αγ.
Οβιέδο 7
Τζιρόνα 7 -11αγ.
