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Ο ΠΑΟΚ κλείνει Ελουστόντο και φουλάρει για Χατζηδιάκο
Ο ΠΑΟΚ κλείνει Ελουστόντο και φουλάρει για Χατζηδιάκο
Ο Δικέφαλος μετά τη συμφωνία του με τον Ιταλό προπονητή Αλέσιο Λίσι «τρέχει» για τη μεταγραφική του ενίσχυση
Ο 40χρονος Αλέσιο Λίσι θα είναι όπως όλα δείχνουν αυτός που θα αναλάβει το βαρύ φορτίο της διαδοχής του Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ.
Ο νεαρός Ιταλός αναμένεται ίσως και μέσα στο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη (η πρώτη της νέας χρονιάς έχει οριστεί για τη Δευτέρα 22/6), αλλά ταυτόχρονα στον ΠΑΟΚ τρέχουν για να καλύψουν τον χαμένο χρόνο στα μεταγραφικά.
Μετά την αποχώρηση του Κεντζιόρα (κι ενώ είχαν προηγηθεί Λόβρεν, Βολιάκο) ο ΠΑΟΚ εχει μείνει με μοναδικό στόπερ τον Μιχαηλίδη και τον νεαρό Μπαταούλα και εκεί εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ανάγκες.
Έτσι μέσα στις επόμενες ώρες θα τελειώσει η απόκτηση του Αρίτζ Ελουστόντο, του 32χρονου στόπερ που έμεινε ελεύθερος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ (στην οποία έπαιξε όλη του την καριέρα έχοντας 320 συμμετοχές).
Ωστόσο δεν θα είναι ο μόνος καθώς ο ΠΑΟΚ κινείται πλέον και για το Παντελή Χατζηδιάκο, ο οποίος είχε απασχολήσει και τα προηγούμενα χρόνια.
Ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός της Κοπεγχάγης είναι προτεραιότητα για τους ασπρόμαυρους που επίσης ετοιμάζουν την τελική τους πρόταση στην Άουγκσμπουργκ για τον Δημήτρη Γιαννούλη.
Ο νεαρός Ιταλός αναμένεται ίσως και μέσα στο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη (η πρώτη της νέας χρονιάς έχει οριστεί για τη Δευτέρα 22/6), αλλά ταυτόχρονα στον ΠΑΟΚ τρέχουν για να καλύψουν τον χαμένο χρόνο στα μεταγραφικά.
Μετά την αποχώρηση του Κεντζιόρα (κι ενώ είχαν προηγηθεί Λόβρεν, Βολιάκο) ο ΠΑΟΚ εχει μείνει με μοναδικό στόπερ τον Μιχαηλίδη και τον νεαρό Μπαταούλα και εκεί εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ανάγκες.
Έτσι μέσα στις επόμενες ώρες θα τελειώσει η απόκτηση του Αρίτζ Ελουστόντο, του 32χρονου στόπερ που έμεινε ελεύθερος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ (στην οποία έπαιξε όλη του την καριέρα έχοντας 320 συμμετοχές).
Ωστόσο δεν θα είναι ο μόνος καθώς ο ΠΑΟΚ κινείται πλέον και για το Παντελή Χατζηδιάκο, ο οποίος είχε απασχολήσει και τα προηγούμενα χρόνια.
Ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός της Κοπεγχάγης είναι προτεραιότητα για τους ασπρόμαυρους που επίσης ετοιμάζουν την τελική τους πρόταση στην Άουγκσμπουργκ για τον Δημήτρη Γιαννούλη.
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