Ο ΠΑΟΚ κλείνει Ελουστόντο και φουλάρει για Χατζηδιάκο

Ο 40χρονος Αλέσιο Λίσι θα είναι όπως όλα δείχνουν αυτός που θα αναλάβει το βαρύ φορτίο της διαδοχής του Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ.Ο νεαρός Ιταλός αναμένεται ίσως και μέσα στο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη (η πρώτη της νέας χρονιάς έχει οριστεί για τη Δευτέρα 22/6), αλλά ταυτόχρονα στον ΠΑΟΚ τρέχουν για να καλύψουν τον χαμένο χρόνο στα μεταγραφικά.Μετά την αποχώρηση του Κεντζιόρα (κι ενώ είχαν προηγηθεί Λόβρεν, Βολιάκο) ο ΠΑΟΚ εχει μείνει με μοναδικό στόπερ τον Μιχαηλίδη και τον νεαρό Μπαταούλα και εκεί εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ανάγκες.Έτσι μέσα στις επόμενες ώρες θα τελειώσει η απόκτηση του Αρίτζ Ελουστόντο, του 32χρονου στόπερ που έμεινε ελεύθερος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ (στην οποία έπαιξε όλη του την καριέρα έχοντας 320 συμμετοχές).Ωστόσο δεν θα είναι ο μόνος καθώς ο ΠΑΟΚ κινείται πλέον και για το Παντελή Χατζηδιάκο, ο οποίος είχε απασχολήσει και τα προηγούμενα χρόνια.Ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός της Κοπεγχάγης είναι προτεραιότητα για τους ασπρόμαυρους που επίσης ετοιμάζουν την τελική τους πρόταση στην Άουγκσμπουργκ για τον Δημήτρη Γιαννούλη.