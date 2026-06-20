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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Ξεχωρίζουν Ολλανδία – Σουηδία και Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Ξεχωρίζουν Ολλανδία – Σουηδία και Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού
Πλούσιο τηλεοπτικό πρόγραμμα με αγώνες από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, MotoGP, τένις, μπάσκετ και διεθνείς διοργανώσεις σε κάθε άθλημα
Ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις του FIFA World Cup στο σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, σε μια ημέρα γεμάτη δράση από κορυφαίες διοργανώσεις σε όλο το φάσμα του αθλητισμού. Από τα ελεύθερα δοκιμαστικά και τις κατατακτήριες του MotoGP στο Γκραν Πρι Τσεχίας, μέχρι τα τουρνουά τένις σε WTA 500 Berlin και WTA 250 Νότιγχαμ, αλλά και τις αναμετρήσεις σε ATP 500 Λονδίνου και Χάλε, το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα πλούσιο και πολυσυλλεκτικό.
Στο μπάσκετ ξεχωρίζουν αγώνες από την WNBA και την ACB Liga Endesa, ενώ δράση υπάρχει και σε στίβο με το Βαλκανικό Πρωτάθλημα, αλλά και σε DTM Γερμανίας. Το βράδυ, το ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον κορυφώνεται με παιχνίδια όπως Netherlands national football team – Sweden national football team και Germany national football team – Ivory Coast national football team, προσφέροντας έντονη αγωνιστική δράση μέχρι αργά.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/6/2026)
09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Τσεχίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Τσεχίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Τσεχίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Τσεχίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
12:30 Novasports 6HD WTA 500 Βερολίνο
13:00 Novasports Start WTA 250 Νότιγχαμ
13:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Τσεχίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
14:30 COSMOTE SPORT 8 HD DTM Γερμανία, Λόσιτζριντ (1ος Αγώνας)
14:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Τσεχίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
15:00 Novasports Start WTA 250 Νότιγχαμ
Στο μπάσκετ ξεχωρίζουν αγώνες από την WNBA και την ACB Liga Endesa, ενώ δράση υπάρχει και σε στίβο με το Βαλκανικό Πρωτάθλημα, αλλά και σε DTM Γερμανίας. Το βράδυ, το ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον κορυφώνεται με παιχνίδια όπως Netherlands national football team – Sweden national football team και Germany national football team – Ivory Coast national football team, προσφέροντας έντονη αγωνιστική δράση μέχρι αργά.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/6/2026)
09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Τσεχίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Τσεχίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Τσεχίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Τσεχίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
12:30 Novasports 6HD WTA 500 Βερολίνο
13:00 Novasports Start WTA 250 Νότιγχαμ
13:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Τσεχίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
14:30 COSMOTE SPORT 8 HD DTM Γερμανία, Λόσιτζριντ (1ος Αγώνας)
14:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Τσεχίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
15:00 Novasports Start WTA 250 Νότιγχαμ
15:00 Novasports 6HD WTA 500 Βερολίνο
15:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο
15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Τσεχίας (Tissot Sprint)
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε
17:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε
20:00 ΕΡΤ1 Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου
20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ατλάντα Ντριμ – Ιντιάνα Φίβερ Μπάσκετ
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολλανδία – Σουηδία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βαλένθια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
22:00 Novasports 1HD Αλμερία – Μάλαγα Ποδόσφαιρο
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φοίνιξ Μέρκιουρι – Σιάτλ Στορμ WNBA Regular Season
23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου
15:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο
15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Τσεχίας (Tissot Sprint)
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε
17:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε
20:00 ΕΡΤ1 Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου
20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ατλάντα Ντριμ – Ιντιάνα Φίβερ Μπάσκετ
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολλανδία – Σουηδία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βαλένθια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
22:00 Novasports 1HD Αλμερία – Μάλαγα Ποδόσφαιρο
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φοίνιξ Μέρκιουρι – Σιάτλ Στορμ WNBA Regular Season
23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου
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