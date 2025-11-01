Υπάρχουν συλλογές που γράφουν ιστορία. Υπάρχουν και άλλες που την ενσαρκώνουν.
Η Μπάγερν 3-0 τη Λεβερκούζεν, τριάρα της Ατλέτικο στη Σεβίλλη - Η Άρσεναλ 2-0 την Μπέρνλι - Δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
Η Μπάγερν 3-0 τη Λεβερκούζεν, τριάρα της Ατλέτικο στη Σεβίλλη - Η Άρσεναλ 2-0 την Μπέρνλι - Δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
Η Τσέλσι πήρε το ντέρμπι του Λονδίνου με την Τότεναμ, στο 2-2 η Νότιγχαμ με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - «Γκέλα» για την Νάπολι
Η Άρσεναλ συνέχισε ακάθεκτη την πορεία της για τον τίτλο στην Premier League, αφού πέρασε άνετα με 2-0 από την έδρα της Μπέρνλι. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν μπόρεσε να διευρύνει το σερί της αφού έμεινε στο 2-2 με την Νότιγχαμ.
Στο ντέρμπι του Λονδίνου η Τσέλσι κέρδισε εκτός έδρας, 1-0 την Τότεναμ.
Η Μπράιτον επικράτησε 3-0 της Λιντς, ενώ κέρδισαν Φούλαμ και Κρίσταλ Πάλας. Στη Bundesliga η Μπάγερν συνέχισε την νικηφόρα πορεία της αφού κέρδισε με 3-0 την Λεβερκούζεν.
Η Γκλάντμπαχ επέστρεψε στις νίκες, 4-0 την Ζανκτ Πάουλι και ξεκόλλησε από την τελευταία θέση της βαθμολογίας. Η Λειψία ανέβηκε δεύτερη, αφού υπέταξε 3-1 την Στουτγάρδη.
Στη La Liga, η Σοσιεδάδ ήταν νικήτρια στο ντέρμπι της Χώρας των Βάσκων, 3-2 την Μπιλμπάο σε ένα συγκλονιστικό ματς. Η Βιγιαρεάλ συνέχισε την πορεία της για την τετράδα, με νίκη 4-0 επί της Ράγιο.
Η Ατλέτικο Μαδρίτης βρίσκει σιγά σιγά τον εαυτό της, επικράτησε 3-0 της Σεβίλλη του Αλμέιδα.
Στη Serie A η Ουντινέζε ανάγκασε την Αταλάντα στην πρώτη της ήττα, 1-0 με γκολ του Ζανιόλο. «Γκέλα» για τη Νάπολι, 0-0 στην έδρα της με τον Κόμο.
Premier League (10η αγωνιστική)
Μπράιτον-Λιντς 3-0 (11' Γουέλμπεκ, 64', 70' Γκόμες) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπέρνλι-Άρσεναλ 0-2 (14' Γκιοκέρες, 35' Ράις) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κρίσταλ Πάλας-Μπρέντφορντ 2-0 (30' Ματετά, 51' αυτ. Κόλινς) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Φούλαμ-Γουλβς 3-0 (9' Σεσενιόν, 62' Γουίλσον, 75' αυτ. Μοσκέρα) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Γ. 2-2 (48' Γκιμπς-Γουάιτ, 50' Σαβόνα-34' Κασεμίρο, 81' Ντιαλό) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τότεναμ-Τσέλσι 0-1 (34' Ζοάο Πέδρο) Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Λίβερπουλ-Άστον Βίλα 2-0 (48' Σαλάχ, 58' Γκράβενμπερχ)
Γουέστ Χαμ-Νιούκαστλ 2/11
Μάντσεστερ Σίτι-Μπόρνμουθ 2/11
Σάντερλαντ-Έβερτον 3/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Άρσεναλ 22
Μπόρνμουθ 18 -9αγ.
Λίβερπουλ 18
Τσέλσι 17
Τότεναμ 17
Σάντερλαντ 17 -9αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 16 -9αγ.
Μάντσεστερ Γ. 17
Άστον Βίλα 15
Κρίσταλ Πάλας 16
Μπρέντφορντ 13
Νιούκαστλ 12 -9αγ.
Μπράιτον 15
Έβερτον 11 -9αγ.
Λιντς 11
Μπέρνλι 10
Φούλαμ 11
Νότιγχαμ Φόρεστ 6
Γουέστ Χαμ 4 -9αγ.
Γουλβς 2
Bundesliga (9η αγωνιστική)
Άουγκσμπουργκ-Ντόρτμουντ 0-1 (37' Γκιρασι)
Μάιντς-Βέρντερ Βρέμης 1-1 (36' Βίντμερ-85' Στάγκε) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λειψία-Στουτγκάρδη 3-1 (45' αυτ. Σαμπό, 53' Ντιομαντέ, 90' Ρόμουλο-65' Τόμας)
Ουνιόν Βερολίνου-Φράιμπουργκ 0-0 Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Ζανκτ Πάουλι-Γκλάντμπαχ 0-4 (15', 40' Ταμπάκοβιτς, 75' Ματσίνο, 78' Φρόλο) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χαϊντενχάιμ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-1 (32' Ζιβζιβάντζε-55' Κρίστενσεν) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπάγερν Μονάχου-Λεβερκούζεν 3-0 (25' Γκνάμπρι, 31' Τζάκσον, 35' Μπάντε)
Κολωνία-Αμβούργο 02/11
Βόλφσμπουργκ-Χοφενχάιμ 02/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 27
Λειψία 22
Ντόρτμουντ 20
Στουτγκάρδη 18
Λεβερκούζεν 17
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 14
Χοφενχάιμ 13 -8αγ.
Βέρντερ Βρέμης 12
Κολωνία 11 -8αγ.
Ουνιόν Βερολίνου 11
Φράιμπουργκ 10
Βόλφσμπουργκ 8 -8αγ.
Αμβούργο 8 -8αγ.
Ζανκτ Πάουλι 7
Άουγκσμπουργκ 7
Γκλάντμπαχ 6
Μάιντς 5
Χαϊντενχάιμ 5
La Liga (11η αγωνιστική)
Χετάφε-Τζιρόνα 2-1 (72' Μαρτίν, 86' Μαγιοράλ - 90'+4' πέν. Στουάνι)
Βιγιαρεάλ-Ράγιο Βαγεκάνο 4-0 (22' Μορένο, 56' Μολέιρο, 58' Κομεσάνα, 65' Πέρεθ)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Σεβίλλη 3-0 (67' πεν. Αλβαρεζ, 77' Αλμάδα, 90' Γκριεζμάν)
Σοσιεδάδ-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-2 (38' Μέντεζ, 47' Γκέδες, 90+2' Γκοροτσατέγκι - 42' Γκουρουθέτα, 79' Ναβάρο) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια 4-0 (19'πέν, 31' Μπαπέ, 44' Μπέλιγχαμ, 82' Καρέρας)
Λεβάντε-Θέλτα 2/11
Αλαβές-Εσπανιόλ 2/11
Μπαρτσελόνα-Ελτσε 2/11
Μπέτις-Μαγιόρκα 2/11
Οβιέδο-Οσασούνα 3/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 30 -11αγ.
Βιγιαρεάλ 23 -11αγ.
Μπαρτσελόνα 22
Ατλέτικο Μαδρίτης 22 -11αγ.
Εσπανιόλ 18
Χετάφε 17 -11αγ.
Μπέτις 16
Ράγιο Βαγεκάνο 14 -11αγ.
Έλτσε 14
Αθλέτικ Μπιλμπάο 14 -11αγ.
Σεβίλλη 13 -11αγ.
Αλαβές 12
Ρεάλ Σοσιεδάδ 12 -11αγ.
Θέλτα 10
Οσασούνα 10
Λεβάντε 9
Μαγιόρκα 9
Βαλένθια 9 -11αγ.
Οβιέδο 7
Τζιρόνα 7 -11αγ.
Serie A (10η αγωνιστική)
Ουντινέζε-Αταλάντα 1-0 (40' Ζανιόλο)
Νάπολι-Κόμο 0-0
Κρεμονέζε-Γιουβέντους 1-2 (83΄ Βάρντι - 2΄ Kόστιτς, 68΄ Καμπιάσο)
Βερόνα-Ίντερ 2/11
Φιορεντίνα-Λέτσε 2/11
Τορίνο-Πίζα 2/11
Πάρμα-Μπολόνια 2/11
Μίλαν-Ρόμα 2/11
Σασουόλο-Τζένοα 3/11
Λάτσιο-Κάλιαρι 3/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Νάπολι 22 -10αγ.
Ρόμα 21
Ίντερ 18
Μίλαν 18
Γιουβέντους 18 -10αγ.
Κόμο 17 -10αγ.
Μπολόνια 15
Ουντινέζε 15 -10αγ.
Κρεμονέζε 14 -10αγ.
Αταλάντα 13 -10αγ.
Σασουόλο 13
Λάτσιο 12
Τορίνο 12
Κάλιαρι 9
Πάρμα 7
Λέτσε 6
Πίζα 5
Βερόνα 5
Φιορεντίνα 4
Τζένοα 3
