Μουντιάλ 2026: Το ρεκόρ που καταρρίφθηκε δύο φορές μέσα σε πέντε ώρες!
Μουντιάλ 2026: Το ρεκόρ που καταρρίφθηκε δύο φορές μέσα σε πέντε ώρες!
Ο Γκαλάρζα της Παραγουάης έγραψε ιστορία στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Σαϊμπάρι από το Μαρόκο που είχε καταγραφεί νωρίτερα μέσα στη μέρα
Λίγες ώρες αφότου ο Ισμαέλ Σαϊμπαρί του Μαρόκου έγραψε ιστορία στο Μουντιάλ του φετινού καλοκαιριού, καθώς σκόραρε το πιο γρήγορο γκολ της διοργάνωσης, ο Ματίας Γκαλάρζα της Παραγουάης τον ξεπέρασε, καταγράφοντας νέο ρεκόρ.
Πιο συγκεκριμένα ο Αφρικανός επιθετικός πέτυχε το πιο γρήγορο γκολ του τουρνουά στη νίκη των Λιονταριών του Άτλαντα επί της Σκωτίας (0-1) τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/06), όμως ο στραίκερ των «Γκουαρανί» τον ξεπέρασε κατά έξι δευτερόλεπτα αργότερα την ίδια ημέρα, πετυχαίνοντας ένα γκολ στα πρώτα 65 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού εναντίον της Τουρκίας.
Στη νίκη του Μαρόκου επί της Σκωτίας, ο Σαϊμπαρί πήρε μια πάσα από τη δεξιά πλευρά από τον Μπραχίμ Ντίαζ και με ένα σουτ πέρασε τον αντίπαλο τερματοφύλακα Άνγκους Γκαν, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα μόλις 71 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του αγώνα.
Για την ιστορία το ρεκόρ για το γρηγορότερο γκολ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, το κατέχει ο τούρκος επιθετικός Χακάν Σουκούρ, ο οποίος σκόραρε 11 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του αγώνα της Τουρκίας με τη Νότια Κορέα στον μικρό τελικό της διοργάνωσης του 2002.
πηγή: gazzetta
Πιο συγκεκριμένα ο Αφρικανός επιθετικός πέτυχε το πιο γρήγορο γκολ του τουρνουά στη νίκη των Λιονταριών του Άτλαντα επί της Σκωτίας (0-1) τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/06), όμως ο στραίκερ των «Γκουαρανί» τον ξεπέρασε κατά έξι δευτερόλεπτα αργότερα την ίδια ημέρα, πετυχαίνοντας ένα γκολ στα πρώτα 65 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού εναντίον της Τουρκίας.
The fastest goal of this World Cup by Paraguay 🇵🇾pic.twitter.com/qrev5SBK14— The Beast (@saga83856) June 20, 2026
ISMAEL SAIBARI WITH THE FASTEST GOAL OF THE 2026 WORLD CUP SO FAR! ⏰— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) June 19, 2026
His shot was so powerful, the ball got stuck in the net 🤯 pic.twitter.com/vl9Hv6lbjo
10.8 seconds! 😱⚡️#OTD in 2002, Hakan Sukur scored the fastest goal in #FIFAWorldCup history! 🇹🇷 pic.twitter.com/1thH26qWTw— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 18, 2024
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