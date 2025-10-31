Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Επική πρόκριση για την Παλμέιρας στον τελικο Κόπα Λιμπερταδόρες - Έβαλε τα κλάματα ο Άμπελ Φερέιρα
Επική πρόκριση για την Παλμέιρας στον τελικο Κόπα Λιμπερταδόρες - Έβαλε τα κλάματα ο Άμπελ Φερέιρα
Η ομάδα του πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ ανέτρεψε το 3-0 με το οποίο είχε χάσει στον πρώτο αγώνα με τη Λίγκα ντε Κίτο
Ένα ασύλληπτο βράδυ έζησε ο Αμπέλ Φερέιρα και οι παίκτες του, με την Παλμέιρας να κάνει την απόλυτη ανατροπή και να προκρίνεται στον μεγάλο τελικό του Copa Libertadores. Οι Βραζιλιάνοι επικράτησαν 4-0 της Λίγκα ντε Κίτο ανατρέποτας το εις βάρος τους 0-3 στο πρώτο ματς και παίρνοντας τελικά το εισιτήριο για την επόμενη φάση του θεσμού, όπου θα συναντήσουν τη Φλαμένγκο.
Από το πρώτο λεπτό, η Παλμέιρας πίεζε ασφυκτικά την άμυνα των Εκουαδοριανών και το πρώτο γκολ ήρθε στο 20’, όταν ο Ραμόν Σόσα εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Άλαν Ελίας και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για το 1-0.
Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ο Μπρούνο Φουκς έκανε το 2-0, ενώ στο δεύτερο μέρος, η Παλμέιρας με τον Ραφαέλ Βέιγκα στο 68' ισοφάρισε το συνολικό σκόρ μετά από ασίστ του Βίτορ Ρόκε.
Το γκολ της πρόκρισης ήρθε στο 82’, όταν ο Άλαν Αντράντε κέρδισε πέναλτι και ο Βέιγκα το εκτέλεσε ψύχραιμα, ολοκληρώνοντας το «θαύμα» στο «Allianz Parque».
Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο άλλοτε τεχνικός του ΠΑΟΚ ξέσπασε σε λυγμούς μέσα στον αγωνιστικό χώρο και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο αλλά και από τους παίκτες του για μια από τις πιο συγκλονιστικές ανατροπές της δεκαετίας στη διοργάνωση.
Πηγή: gazzetta.gr
Από το πρώτο λεπτό, η Παλμέιρας πίεζε ασφυκτικά την άμυνα των Εκουαδοριανών και το πρώτο γκολ ήρθε στο 20’, όταν ο Ραμόν Σόσα εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Άλαν Ελίας και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για το 1-0.
Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ο Μπρούνο Φουκς έκανε το 2-0, ενώ στο δεύτερο μέρος, η Παλμέιρας με τον Ραφαέλ Βέιγκα στο 68' ισοφάρισε το συνολικό σκόρ μετά από ασίστ του Βίτορ Ρόκε.
Το γκολ της πρόκρισης ήρθε στο 82’, όταν ο Άλαν Αντράντε κέρδισε πέναλτι και ο Βέιγκα το εκτέλεσε ψύχραιμα, ολοκληρώνοντας το «θαύμα» στο «Allianz Parque».
Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο άλλοτε τεχνικός του ΠΑΟΚ ξέσπασε σε λυγμούς μέσα στον αγωνιστικό χώρο και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο αλλά και από τους παίκτες του για μια από τις πιο συγκλονιστικές ανατροπές της δεκαετίας στη διοργάνωση.
Abel Ferreira foi às lágrimas após a virada épica do Palmeiras na semifinal da Libertadores. Que imagem!— ge (@geglobo) October 31, 2025
📸 AFP#futebol #abelferreira #palmeiras #ldu #libertadores #ge pic.twitter.com/NTptf5Nsak
Πηγή: gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση
Έφοδος της ΕΛΑΣ στην κατάληψη του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης - Έξι προσαγωγές για την επίθεση στον Βορίδη
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση
Έφοδος της ΕΛΑΣ στην κατάληψη του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης - Έξι προσαγωγές για την επίθεση στον Βορίδη
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα