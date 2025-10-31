Επική πρόκριση για την Παλμέιρας στον τελικο Κόπα Λιμπερταδόρες - Έβαλε τα κλάματα ο Άμπελ Φερέιρα
SPORTS
Παλμέιρας Άμπελ Φερέιρα Κόπα Λιμπερταδόρες

Επική πρόκριση για την Παλμέιρας στον τελικο Κόπα Λιμπερταδόρες - Έβαλε τα κλάματα ο Άμπελ Φερέιρα

Η ομάδα του πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ ανέτρεψε το 3-0 με το οποίο είχε χάσει στον πρώτο αγώνα  με τη Λίγκα ντε Κίτο

Επική πρόκριση για την Παλμέιρας στον τελικο Κόπα Λιμπερταδόρες - Έβαλε τα κλάματα ο Άμπελ Φερέιρα
Ένα ασύλληπτο βράδυ έζησε ο Αμπέλ Φερέιρα και οι παίκτες του, με την Παλμέιρας να κάνει την απόλυτη ανατροπή και να προκρίνεται στον μεγάλο τελικό του Copa Libertadores. Οι Βραζιλιάνοι επικράτησαν 4-0 της Λίγκα ντε Κίτο ανατρέποτας το εις βάρος τους 0-3 στο πρώτο ματς και παίρνοντας τελικά το εισιτήριο για την επόμενη φάση του θεσμού, όπου θα συναντήσουν τη Φλαμένγκο.

PALMEIRAS vs. LDU | HIGHLIGHTS | CONMEBOL LIBERTADORES 2025


Από το πρώτο λεπτό, η Παλμέιρας πίεζε ασφυκτικά την άμυνα των Εκουαδοριανών και το πρώτο γκολ ήρθε στο 20’, όταν ο Ραμόν Σόσα εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Άλαν Ελίας και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για το 1-0.

Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ο Μπρούνο Φουκς έκανε το 2-0, ενώ στο δεύτερο μέρος, η Παλμέιρας με τον Ραφαέλ Βέιγκα στο 68' ισοφάρισε το συνολικό σκόρ μετά από ασίστ του Βίτορ Ρόκε.

Το γκολ της πρόκρισης ήρθε στο 82’, όταν ο Άλαν Αντράντε κέρδισε πέναλτι και ο Βέιγκα το εκτέλεσε ψύχραιμα, ολοκληρώνοντας το «θαύμα» στο «Allianz Parque».

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο άλλοτε τεχνικός του ΠΑΟΚ ξέσπασε σε λυγμούς μέσα στον αγωνιστικό χώρο και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο αλλά και από τους παίκτες του για μια από τις πιο συγκλονιστικές ανατροπές της δεκαετίας στη διοργάνωση.

Κλείσιμο

Πηγή: gazzetta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση

Έφοδος της ΕΛΑΣ στην κατάληψη του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης - Έξι προσαγωγές για την επίθεση στον Βορίδη

«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης