Πρωταθλήτρια Ευρώπης για 2η συνεχόμενη χρονιά η Ερμιόνη Γκίκα του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου

Στα 14 μετάλλια η Γκίκα

Η νεαρή πρωταθλήτρια ιστιοπλοΐας του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου πανηγύρισε την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων Ilca6 που φιλοξενήθηκε σε ελληνικά νερά, στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, αποδεικνύοντας ότι, λίγους μήνες πριν ανοίξει τον Ολυμπιακό κύκλο πρόκρισης για το Λος Άντζελες, βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.Η 18χρονη έδειξε απίστευτη σταθερότητα στις τέσσερις πρώτες μέρες της διοργάνωσης όπου και απέκτησε διαφορά ασφαλείας 20 βαθμών από την δεύτερη της βαθμολογίας. Στις 12 συνολικά ιστιοδρομίες που έγιναν η Γκίκα (2, 2, 2, 2, 8, 2, 9. 2, (19 την πέταξε), 11, 14, 4) ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα με 58 συνολικά βαθμούς ποινής, η δεύτερη Ιταλίδα Μαρίνα Μούρι είχε 79 και η τρίτη Τσέχα Μπεάτα Ντοκοπίλοβα 102. Συνολικά συμμετείχαν 45 αθλήτριες στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Καλαμαριάς.Για το μεγάλο ταλέντο της ελληνικής ιστιοπλοΐας ήταν το δεύτερο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στην ίδια κατηγορία. Πέρσι είχε ανοίξει τον χορό των μεταλλίων στην Βιλαμούρα της Πορτογαλίας. Η Γκίκα, με τον δεύτερο συνεχόμενη χρυσό μετάλλιο, επιβεβαίωσε και τις προβλέψεις της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος, Eurilca, η οποία στην προαναγγελία της στην ιστοσελίδα του αγώνα, την είχε χρίσει ακλόνητο φαβορί για την κατάκτηση της κορυφής.Στον Θερμαϊκό κόλπο ο Ιάσωνας Κεφαλλωνίτης είχε την προπονητική καθοδήγηση της πρωταθλήτριας Ευρώπης, η οποία όπως πάντα είχε την στήριξη του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου.Με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στην Θεσσαλονίκη η Γκίκα έφτασε τα 14 συνολικά μετάλλια από το 2022. Αναλυτικά οι κατακτήσεις:: Χάλκινο U16 Ilca4: Ασημένιο U16 Ilca4: 2 χρυσά U16+U18 Ilca4: 2 χρυσά U16+U18 Ilca4: Ασημένιο U17 Ilca6: Ασημένιο U17 Ilca6: Χρυσό U17-χάλκινο U19 Ilca6: Χρυσό U19 Ilca6: Χρυσό U19 Ilca6: Ασημένιο U21 Ilca6: Χρυσό U21 Ilca6Ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου Γιώργος Χριστόπουλος και το ΔΣ του ΝΟΚ εξέφρασαν τα θερμά τους συγχαρητήρια στην Ερμιόνη Γκίκα.