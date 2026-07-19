Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Πρωταθλήτρια Ευρώπης για 2η συνεχόμενη χρονιά η Ερμιόνη Γκίκα του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου
Πρωταθλήτρια Ευρώπης για 2η συνεχόμενη χρονιά η Ερμιόνη Γκίκα του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου
Τον τίτλο της Πρωταθλήτριας Ευρώπης θα κρατήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην κατοχή της η Ερμιόνη Γκίκα
Η νεαρή πρωταθλήτρια ιστιοπλοΐας του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου πανηγύρισε την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων Ilca6 που φιλοξενήθηκε σε ελληνικά νερά, στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, αποδεικνύοντας ότι, λίγους μήνες πριν ανοίξει τον Ολυμπιακό κύκλο πρόκρισης για το Λος Άντζελες, βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.
Η 18χρονη έδειξε απίστευτη σταθερότητα στις τέσσερις πρώτες μέρες της διοργάνωσης όπου και απέκτησε διαφορά ασφαλείας 20 βαθμών από την δεύτερη της βαθμολογίας. Στις 12 συνολικά ιστιοδρομίες που έγιναν η Γκίκα (2, 2, 2, 2, 8, 2, 9. 2, (19 την πέταξε), 11, 14, 4) ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα με 58 συνολικά βαθμούς ποινής, η δεύτερη Ιταλίδα Μαρίνα Μούρι είχε 79 και η τρίτη Τσέχα Μπεάτα Ντοκοπίλοβα 102. Συνολικά συμμετείχαν 45 αθλήτριες στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Καλαμαριάς.
Για το μεγάλο ταλέντο της ελληνικής ιστιοπλοΐας ήταν το δεύτερο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στην ίδια κατηγορία. Πέρσι είχε ανοίξει τον χορό των μεταλλίων στην Βιλαμούρα της Πορτογαλίας. Η Γκίκα, με τον δεύτερο συνεχόμενη χρυσό μετάλλιο, επιβεβαίωσε και τις προβλέψεις της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος, Eurilca, η οποία στην προαναγγελία της στην ιστοσελίδα του αγώνα, την είχε χρίσει ακλόνητο φαβορί για την κατάκτηση της κορυφής.
Στον Θερμαϊκό κόλπο ο Ιάσωνας Κεφαλλωνίτης είχε την προπονητική καθοδήγηση της πρωταθλήτριας Ευρώπης, η οποία όπως πάντα είχε την στήριξη του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου.
2022 (Πολωνία-ευρωπαϊκό): Χάλκινο U16 Ilca4
2022 (Πορτογαλία-παγκόσμιο): Ασημένιο U16 Ilca4
2023 (Ισπανία-ευρωπαϊκό): 2 χρυσά U16+U18 Ilca4
2023 (Βόλος-παγκόσμιο): 2 χρυσά U16+U18 Ilca4
2024 (Αργεντινή-παγκόσμιο): Ασημένιο U17 Ilca6
2024 (Ιταλία-παγκόσμιο): Ασημένιο U17 Ilca6
2024 (Ιρλανδία-ευρωπαϊκό): Χρυσό U17-χάλκινο U19 Ilca6
2025 (Πορτογαλία-ευρωπαϊκό): Χρυσό U19 Ilca6
2025 (ΗΠΑ-παγκόσμιο): Χρυσό U19 Ilca6
2026 (Ισπανία-παγκόσμιο): Ασημένιο U21 Ilca6
2026 (Θεσσαλονίκη-ευρωπαϊκό): Χρυσό U21 Ilca6
Ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου Γιώργος Χριστόπουλος και το ΔΣ του ΝΟΚ εξέφρασαν τα θερμά τους συγχαρητήρια στην Ερμιόνη Γκίκα.
Η 18χρονη έδειξε απίστευτη σταθερότητα στις τέσσερις πρώτες μέρες της διοργάνωσης όπου και απέκτησε διαφορά ασφαλείας 20 βαθμών από την δεύτερη της βαθμολογίας. Στις 12 συνολικά ιστιοδρομίες που έγιναν η Γκίκα (2, 2, 2, 2, 8, 2, 9. 2, (19 την πέταξε), 11, 14, 4) ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα με 58 συνολικά βαθμούς ποινής, η δεύτερη Ιταλίδα Μαρίνα Μούρι είχε 79 και η τρίτη Τσέχα Μπεάτα Ντοκοπίλοβα 102. Συνολικά συμμετείχαν 45 αθλήτριες στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Καλαμαριάς.
Για το μεγάλο ταλέντο της ελληνικής ιστιοπλοΐας ήταν το δεύτερο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στην ίδια κατηγορία. Πέρσι είχε ανοίξει τον χορό των μεταλλίων στην Βιλαμούρα της Πορτογαλίας. Η Γκίκα, με τον δεύτερο συνεχόμενη χρυσό μετάλλιο, επιβεβαίωσε και τις προβλέψεις της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος, Eurilca, η οποία στην προαναγγελία της στην ιστοσελίδα του αγώνα, την είχε χρίσει ακλόνητο φαβορί για την κατάκτηση της κορυφής.
Στον Θερμαϊκό κόλπο ο Ιάσωνας Κεφαλλωνίτης είχε την προπονητική καθοδήγηση της πρωταθλήτριας Ευρώπης, η οποία όπως πάντα είχε την στήριξη του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου.
Στα 14 μετάλλια η ΓκίκαΜε την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στην Θεσσαλονίκη η Γκίκα έφτασε τα 14 συνολικά μετάλλια από το 2022. Αναλυτικά οι κατακτήσεις:
2022 (Πολωνία-ευρωπαϊκό): Χάλκινο U16 Ilca4
2022 (Πορτογαλία-παγκόσμιο): Ασημένιο U16 Ilca4
2023 (Ισπανία-ευρωπαϊκό): 2 χρυσά U16+U18 Ilca4
2023 (Βόλος-παγκόσμιο): 2 χρυσά U16+U18 Ilca4
2024 (Αργεντινή-παγκόσμιο): Ασημένιο U17 Ilca6
2024 (Ιταλία-παγκόσμιο): Ασημένιο U17 Ilca6
2024 (Ιρλανδία-ευρωπαϊκό): Χρυσό U17-χάλκινο U19 Ilca6
2025 (Πορτογαλία-ευρωπαϊκό): Χρυσό U19 Ilca6
2025 (ΗΠΑ-παγκόσμιο): Χρυσό U19 Ilca6
2026 (Ισπανία-παγκόσμιο): Ασημένιο U21 Ilca6
2026 (Θεσσαλονίκη-ευρωπαϊκό): Χρυσό U21 Ilca6
Ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου Γιώργος Χριστόπουλος και το ΔΣ του ΝΟΚ εξέφρασαν τα θερμά τους συγχαρητήρια στην Ερμιόνη Γκίκα.
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