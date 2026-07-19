Τελικός Μουντιάλ 2026: Πώς η Ισπανία έχασε τον Μέσι και κράτησε τον Γιαμάλ

Η Ισπανία δεν κατάφερε να πείσει τον Λιονέλ Μέσι, αλλά κράτησε τον Λαμίν Γιαμάλ - Οι δύο παράλληλες ιστορίες που χωρίζονται από 20 χρόνια και καταλήγουν στον ίδιο τελικό