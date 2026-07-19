Οι αθλητικές μεταδόσεις: Ώρα τελικού στο Μουντιάλ και μάχη τίτλου για Σάκκαρη, Τσιτσιπά
SPORTS
Αθλητικές μεταδόσεις Μουντιάλ 2026 Ισπανία Αργεντινή

Οι αθλητικές μεταδόσεις: Ώρα τελικού στο Μουντιάλ και μάχη τίτλου για Σάκκαρη, Τσιτσιπά

Ξεχωρίζουν επίσης το Grand Prix Βελγίου της Formula 1 και το Ράλι Εσθονίας

Οι αθλητικές μεταδόσεις: Ώρα τελικού στο Μουντιάλ και μάχη τίτλου για Σάκκαρη, Τσιτσιπά
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Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Κυριακής, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται το βράδυ στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.

Νωρίτερα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς διεκδικεί τον τίτλο στο ATP 250 του Γκστάαντ, η Μαρία Σάκκαρη αγωνίζεται στον τελικό του Athens Open, η Formula 1 μεταφέρεται στο θρυλικό Σπα του Βελγίου, ενώ οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν στη διάθεσή τους και τις ειδικές διαδρομές του Ράλι Εσθονίας.

Το πρόγραμμα συμπληρώνουν το τελευταίο γύρο του Open Championship στο γκολφ, αγώνες τένις, WNBA και πολλές ακόμη μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.

Αναλυτικά οι μεταδόσεις της ημέρας

11:00 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026

11:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS17 Kaariku 1

12:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Τσιτσιπάς-Κολινιόν Τελικός Γκστάαντ

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS18 Kaariku 2 Wolf Power Stage

15:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 250 2026 Μπάσταντ

Κλείσιμο
15:45 ANT1 Formula 1 2026 – Γκραν Πρι Βελγίου

17:00 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ WTA 250 2026 Athens Open

17:30 Novasports 6HD WTA 250 2026 Ιάσιο

18:30 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σάκκαρη- Κρεϊτσίκοβα WTA 250 2026 Athens Open

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ντάλας Γουίνγκς – Λος Άντζελες Σπαρκς WNBA Regular Season 2026

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ισπανία – Αργεντινή Τελικός Μουντιάλ 2026
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