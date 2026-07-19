Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις: Ώρα τελικού στο Μουντιάλ και μάχη τίτλου για Σάκκαρη, Τσιτσιπά
Οι αθλητικές μεταδόσεις: Ώρα τελικού στο Μουντιάλ και μάχη τίτλου για Σάκκαρη, Τσιτσιπά
Ξεχωρίζουν επίσης το Grand Prix Βελγίου της Formula 1 και το Ράλι Εσθονίας
Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Κυριακής, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται το βράδυ στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.
Νωρίτερα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς διεκδικεί τον τίτλο στο ATP 250 του Γκστάαντ, η Μαρία Σάκκαρη αγωνίζεται στον τελικό του Athens Open, η Formula 1 μεταφέρεται στο θρυλικό Σπα του Βελγίου, ενώ οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν στη διάθεσή τους και τις ειδικές διαδρομές του Ράλι Εσθονίας.
Το πρόγραμμα συμπληρώνουν το τελευταίο γύρο του Open Championship στο γκολφ, αγώνες τένις, WNBA και πολλές ακόμη μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.
Αναλυτικά οι μεταδόσεις της ημέρας
11:00 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026
11:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS17 Kaariku 1
12:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Τσιτσιπάς-Κολινιόν Τελικός Γκστάαντ
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS18 Kaariku 2 Wolf Power Stage
15:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 250 2026 Μπάσταντ
15:45 ANT1 Formula 1 2026 – Γκραν Πρι Βελγίου
17:00 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ WTA 250 2026 Athens Open
17:30 Novasports 6HD WTA 250 2026 Ιάσιο
Νωρίτερα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς διεκδικεί τον τίτλο στο ATP 250 του Γκστάαντ, η Μαρία Σάκκαρη αγωνίζεται στον τελικό του Athens Open, η Formula 1 μεταφέρεται στο θρυλικό Σπα του Βελγίου, ενώ οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν στη διάθεσή τους και τις ειδικές διαδρομές του Ράλι Εσθονίας.
Το πρόγραμμα συμπληρώνουν το τελευταίο γύρο του Open Championship στο γκολφ, αγώνες τένις, WNBA και πολλές ακόμη μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.
Αναλυτικά οι μεταδόσεις της ημέρας
11:00 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026
11:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS17 Kaariku 1
12:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Τσιτσιπάς-Κολινιόν Τελικός Γκστάαντ
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Εσθονία, SS18 Kaariku 2 Wolf Power Stage
15:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 250 2026 Μπάσταντ
15:45 ANT1 Formula 1 2026 – Γκραν Πρι Βελγίου
17:00 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ WTA 250 2026 Athens Open
17:30 Novasports 6HD WTA 250 2026 Ιάσιο
18:30 Novasports 5HD Τhe Οpen Championship 2026
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σάκκαρη- Κρεϊτσίκοβα WTA 250 2026 Athens Open
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ντάλας Γουίνγκς – Λος Άντζελες Σπαρκς WNBA Regular Season 2026
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ισπανία – Αργεντινή Τελικός Μουντιάλ 2026
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σάκκαρη- Κρεϊτσίκοβα WTA 250 2026 Athens Open
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ντάλας Γουίνγκς – Λος Άντζελες Σπαρκς WNBA Regular Season 2026
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ισπανία – Αργεντινή Τελικός Μουντιάλ 2026
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