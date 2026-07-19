Έκκληση στους οδηγούς να προσέχουν και να διευκολύνουν τα ασθενοφόρα με αφορμή το τροχαίο στα Χανιά, η ανακοίνωση εργαζομένων του ΕΚΑΒ
Έκκληση στους οδηγούς να προσέχουν και να διευκολύνουν τα ασθενοφόρα με αφορμή το τροχαίο στα Χανιά, η ανακοίνωση εργαζομένων του ΕΚΑΒ
Το ατύχημα υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε ασθενοφόρο που κινείται με προορισμό έναν άνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια, βρίσκονται επαγγελματίες υγείας που εργάζονται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και με ελάχιστα περιθώρια λάθους. σημειώνει ο σύλλογος εργαζομένων του τομέα ΕΚΑΒ Χανίων
Ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο ασθενούς από καρδιακή ανακοπή, αλλά και την ανακούφισή του που οι τρεις υγειονομικοί που ενεπλάκησαν στο τροχαίο με ασθενοφόρο δεν τραυματίστηκαν σοβαρά, εξέδωσε ο σύλλογος εργαζομένων του τομέα ΕΚΑΒ Χανίων. Παράλληλα, υπογραμμίζει τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν καθημερινά τα πληρώματα του ΕΚΑΒ και απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να διευκολύνουν την ασφαλή διέλευση των ασθενοφόρων.
«Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Τομέα Χανίων εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος για τον συνάνθρωπο μας από την καρδιακή ανακοπή που υπέστη στην οικία του παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των συναδέλφων μας, αλλά και ανακούφισή, καθώς οι δύο διασώστες του ασθενοφόρου που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα κατά τη διάρκεια διακομιδής, καθώς και η συνάδελφος νοσηλεύτρια που επέβαινε στο Ι.Χ. όχημα, δεν υπέστησαν τραυματισμούς που να θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο», αναφέρει η ανακοίνωση.
«Ευχόμαστε και στους τρεις ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στα καθήκοντά τους. Το σημερινό περιστατικό αποτελεί μία ακόμη υπενθύμιση των ιδιαίτερα απαιτητικών συνθηκών κάτω από τις οποίες επιχειρούν καθημερινά τα πληρώματα του ΕΚΑΒ. Κάθε επείγουσα διακομιδή απαιτεί ταχύτητα, απόλυτη συγκέντρωση και ψυχραιμία, με ελάχιστα περιθώρια λάθους, καθώς κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο για την έκβαση ενός περιστατικού. Οι διασώστες καλούνται καθημερινά να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη για άμεση ανταπόκριση και στην υποχρέωση να διασφαλίσουν την ασφάλεια των ασθενών, των ίδιων και όλων των χρηστών του οδικού δικτύου. Πρόκειται για μια δύσκολη εξίσωση, που απαιτεί ,υψηλό επαγγελματισμό, συνεχή εγρήγορση και σωστές αποφάσεις μέσα σε ελάχιστο χρόνο», συνεχίζει.
«Με αφορμή το συμβάν, απευθύνουμε έκκληση προς όλους τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή όταν αντιλαμβάνονται την προσέγγιση οχημάτων έκτακτης ανάγκης και στο μέτρο του δυνατού, να διευκολύνουν τη διέλευσή τους, συμβάλλοντας στην ασφαλή ολοκλήρωση κάθε αποστολής. Το σημερινό ατύχημα υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε ασθενοφόρο που κινείται με προορισμό έναν άνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια, βρίσκονται επαγγελματίες υγείας που εργάζονται με αίσθημα ευθύνης, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και με ελάχιστα περιθώρια λάθους. Η προστασία τους αποτελεί υπόθεση όλων μας», καταλήγει η ανακοίνωση.
Σε βίντεο που δημοσίευσε το zarpanews.gr καταγράφεται η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης του ασθενοφόρου με το ασημί ΙΧ, το οποίο οδηγούσε νοσηλεύτρια του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου, η οποία είχε μόλις ολοκληρώσει τη βάρδιά της. Από τη σύγκρουση, το ασθενοφόρο ανατρέπεται και καταλήγει στο οδόστρωμα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ασθενοφόρο μετέφερε έναν άνδρα που είχε υποστεί ανακοπή, ενώ τη στιγμή του τροχαίου ο δεύτερος διασώστης βρισκόταν στο πίσω μέρος του οχήματος πραγματοποιώντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στον ασθενή.
Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ένας από τους διασώστες υπέστη κατάγματα στον θώρακα, ενώ η οδηγός του ασθενοφόρου και η οδηγός του ΙΧ δεν τραυματίστηκαν σοβαρά και είναι καλά στην υγεία τους.
Ο ασθενής που μεταφερόταν με το ασθενοφόρο κατέληξε εξαιτίας της ανακοπής που είχε υποστεί, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ΕΚΑΒ.
Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνά η Τροχαία Χανίων.
«Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Τομέα Χανίων εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος για τον συνάνθρωπο μας από την καρδιακή ανακοπή που υπέστη στην οικία του παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των συναδέλφων μας, αλλά και ανακούφισή, καθώς οι δύο διασώστες του ασθενοφόρου που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα κατά τη διάρκεια διακομιδής, καθώς και η συνάδελφος νοσηλεύτρια που επέβαινε στο Ι.Χ. όχημα, δεν υπέστησαν τραυματισμούς που να θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο», αναφέρει η ανακοίνωση.
«Ευχόμαστε και στους τρεις ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στα καθήκοντά τους. Το σημερινό περιστατικό αποτελεί μία ακόμη υπενθύμιση των ιδιαίτερα απαιτητικών συνθηκών κάτω από τις οποίες επιχειρούν καθημερινά τα πληρώματα του ΕΚΑΒ. Κάθε επείγουσα διακομιδή απαιτεί ταχύτητα, απόλυτη συγκέντρωση και ψυχραιμία, με ελάχιστα περιθώρια λάθους, καθώς κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο για την έκβαση ενός περιστατικού. Οι διασώστες καλούνται καθημερινά να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη για άμεση ανταπόκριση και στην υποχρέωση να διασφαλίσουν την ασφάλεια των ασθενών, των ίδιων και όλων των χρηστών του οδικού δικτύου. Πρόκειται για μια δύσκολη εξίσωση, που απαιτεί ,υψηλό επαγγελματισμό, συνεχή εγρήγορση και σωστές αποφάσεις μέσα σε ελάχιστο χρόνο», συνεχίζει.
«Με αφορμή το συμβάν, απευθύνουμε έκκληση προς όλους τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή όταν αντιλαμβάνονται την προσέγγιση οχημάτων έκτακτης ανάγκης και στο μέτρο του δυνατού, να διευκολύνουν τη διέλευσή τους, συμβάλλοντας στην ασφαλή ολοκλήρωση κάθε αποστολής. Το σημερινό ατύχημα υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε ασθενοφόρο που κινείται με προορισμό έναν άνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια, βρίσκονται επαγγελματίες υγείας που εργάζονται με αίσθημα ευθύνης, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και με ελάχιστα περιθώρια λάθους. Η προστασία τους αποτελεί υπόθεση όλων μας», καταλήγει η ανακοίνωση.
Σε βίντεο που δημοσίευσε το zarpanews.gr καταγράφεται η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης του ασθενοφόρου με το ασημί ΙΧ, το οποίο οδηγούσε νοσηλεύτρια του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου, η οποία είχε μόλις ολοκληρώσει τη βάρδιά της. Από τη σύγκρουση, το ασθενοφόρο ανατρέπεται και καταλήγει στο οδόστρωμα.
Βίντεο από τη στιγμή του τροχαίου
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ασθενοφόρο μετέφερε έναν άνδρα που είχε υποστεί ανακοπή, ενώ τη στιγμή του τροχαίου ο δεύτερος διασώστης βρισκόταν στο πίσω μέρος του οχήματος πραγματοποιώντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στον ασθενή.
Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ένας από τους διασώστες υπέστη κατάγματα στον θώρακα, ενώ η οδηγός του ασθενοφόρου και η οδηγός του ΙΧ δεν τραυματίστηκαν σοβαρά και είναι καλά στην υγεία τους.
Ο ασθενής που μεταφερόταν με το ασθενοφόρο κατέληξε εξαιτίας της ανακοπής που είχε υποστεί, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ΕΚΑΒ.
Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνά η Τροχαία Χανίων.
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