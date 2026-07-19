Μουντιάλ 2026: Το απίστευτο αρνητικό ρεκόρ που κατέγραψε η Γαλλία κι έχει συμβεί μόλις τρεις φορές στα 90 χρόνια!

Το 0-4 του πρώτου ημιχρόνου απέναντι στα Τρία Λιοντάρια αποτελεί μόλις την τρίτη φορά τα τελευταία 90 χρόνια που η Γαλλία δέχεται τουλάχιστον τέσσερα γκολ σε ένα 45λεπτό!