Μουντιάλ 2026: Το απίστευτο αρνητικό ρεκόρ που κατέγραψε η Γαλλία κι έχει συμβεί μόλις τρεις φορές στα 90 χρόνια!
ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026
Μουντιάλ Μουντιάλ 2026 Γαλλία Αγγλία

Μουντιάλ 2026: Το απίστευτο αρνητικό ρεκόρ που κατέγραψε η Γαλλία κι έχει συμβεί μόλις τρεις φορές στα 90 χρόνια!

Το 0-4 του πρώτου ημιχρόνου απέναντι στα Τρία Λιοντάρια αποτελεί μόλις την τρίτη φορά τα τελευταία 90 χρόνια που η Γαλλία δέχεται τουλάχιστον τέσσερα γκολ σε ένα 45λεπτό!

Μουντιάλ 2026: Το απίστευτο αρνητικό ρεκόρ που κατέγραψε η Γαλλία κι έχει συμβεί μόλις τρεις φορές στα 90 χρόνια!
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Η άμυνα της Γαλλίας «κατέρρευσε» στο πρώτο ημίχρονο του μικρού τελικού κόντρα στην Αγγλία, με τους παίκτες του Ντιντιέ Ντεσάν να δέχονται τέσσερα γκολ από τους αντιπάλους τους.

Ο ίδιος ο ομοσπονδιακός των Γάλλων μίλησε για ένα καταστροφικό 45λεπτό, ενώ σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Opta, το «εφιαλτικό» αυτό 0-4 του πρώτου ημιχρόνου αποτελεί ένα πρωτόγνωρο αμυντικό «μπλακ άουτ» για τους Μπλε.

Αναλυτικότερα, αυτή ήταν μόλις η τρίτη φορά τα τελευταία 90 χρόνια που η εθνική Γαλλίας δέχεται τουλάχιστον τέσσερα γκολ πριν από την ανάπαυλα! Η πρώτη φορά που βίωσε αντίστοιχο διασυρμό ήταν τον Νοέμβριο του 1953 από την Ελβετία (1-4 ημίχρονο και 2-4 τελικό), ενώ η δεύτερη καταγράφηκε τον Απρίλιο του 1968 απέναντι στη Γιουγκοσλαβία (1-4 ημίχρονο κι 1-5 τελικό).


Στο πρόσφατο παιχνίδι τους για την 3η θέση του φετινού Μουντιάλ, οι Τρικολόρ τα βρήκαν... σκούρα απέναντι στα Τρία Λιοντάρια, που είχαν σε εξαιρετική ημέρα τον Μπουκάγιο Σάκα. Ο Ντέκλαν Ράις άνοιξε το σκορ στο 3ο λεπτό, για να έρθει ο Κόνσα να κάνει το 0-2 στο 18', ενώ στη συνέχεια ο εξτρέμ της Άρσεναλ διαμόρφωσε το 0-3 στο 37' και το 0-4 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους.

πηγή: gazzetta
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