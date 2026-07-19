Μουντιάλ 2026: Το απίστευτο αρνητικό ρεκόρ που κατέγραψε η Γαλλία κι έχει συμβεί μόλις τρεις φορές στα 90 χρόνια!
Μουντιάλ 2026: Το απίστευτο αρνητικό ρεκόρ που κατέγραψε η Γαλλία κι έχει συμβεί μόλις τρεις φορές στα 90 χρόνια!
Το 0-4 του πρώτου ημιχρόνου απέναντι στα Τρία Λιοντάρια αποτελεί μόλις την τρίτη φορά τα τελευταία 90 χρόνια που η Γαλλία δέχεται τουλάχιστον τέσσερα γκολ σε ένα 45λεπτό!
Η άμυνα της Γαλλίας «κατέρρευσε» στο πρώτο ημίχρονο του μικρού τελικού κόντρα στην Αγγλία, με τους παίκτες του Ντιντιέ Ντεσάν να δέχονται τέσσερα γκολ από τους αντιπάλους τους.
Ο ίδιος ο ομοσπονδιακός των Γάλλων μίλησε για ένα καταστροφικό 45λεπτό, ενώ σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Opta, το «εφιαλτικό» αυτό 0-4 του πρώτου ημιχρόνου αποτελεί ένα πρωτόγνωρο αμυντικό «μπλακ άουτ» για τους Μπλε.
Αναλυτικότερα, αυτή ήταν μόλις η τρίτη φορά τα τελευταία 90 χρόνια που η εθνική Γαλλίας δέχεται τουλάχιστον τέσσερα γκολ πριν από την ανάπαυλα! Η πρώτη φορά που βίωσε αντίστοιχο διασυρμό ήταν τον Νοέμβριο του 1953 από την Ελβετία (1-4 ημίχρονο και 2-4 τελικό), ενώ η δεύτερη καταγράφηκε τον Απρίλιο του 1968 απέναντι στη Γιουγκοσλαβία (1-4 ημίχρονο κι 1-5 τελικό).
Στο πρόσφατο παιχνίδι τους για την 3η θέση του φετινού Μουντιάλ, οι Τρικολόρ τα βρήκαν... σκούρα απέναντι στα Τρία Λιοντάρια, που είχαν σε εξαιρετική ημέρα τον Μπουκάγιο Σάκα. Ο Ντέκλαν Ράις άνοιξε το σκορ στο 3ο λεπτό, για να έρθει ο Κόνσα να κάνει το 0-2 στο 18', ενώ στη συνέχεια ο εξτρέμ της Άρσεναλ διαμόρφωσε το 0-3 στο 37' και το 0-4 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους.
πηγή: gazzetta
Ο ίδιος ο ομοσπονδιακός των Γάλλων μίλησε για ένα καταστροφικό 45λεπτό, ενώ σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Opta, το «εφιαλτικό» αυτό 0-4 του πρώτου ημιχρόνου αποτελεί ένα πρωτόγνωρο αμυντικό «μπλακ άουτ» για τους Μπλε.
Αναλυτικότερα, αυτή ήταν μόλις η τρίτη φορά τα τελευταία 90 χρόνια που η εθνική Γαλλίας δέχεται τουλάχιστον τέσσερα γκολ πριν από την ανάπαυλα! Η πρώτη φορά που βίωσε αντίστοιχο διασυρμό ήταν τον Νοέμβριο του 1953 από την Ελβετία (1-4 ημίχρονο και 2-4 τελικό), ενώ η δεύτερη καταγράφηκε τον Απρίλιο του 1968 απέναντι στη Γιουγκοσλαβία (1-4 ημίχρονο κι 1-5 τελικό).
4 - Matches à au moins quatre buts encaissés en première période par l'équipe de France sur les 90 dernières années :— OptaJean (@OptaJean) July 18, 2026
11 Novembre 1953 v Suisse (1-4 à la pause, 2-4 score final)
24 Avril 1968 v Yougoslavie (1-4 à la pause, 1-5 score final)
🆕18 Juillet 2026 v Angleterre (0-4 à… pic.twitter.com/u1y2SKPLcl
Στο πρόσφατο παιχνίδι τους για την 3η θέση του φετινού Μουντιάλ, οι Τρικολόρ τα βρήκαν... σκούρα απέναντι στα Τρία Λιοντάρια, που είχαν σε εξαιρετική ημέρα τον Μπουκάγιο Σάκα. Ο Ντέκλαν Ράις άνοιξε το σκορ στο 3ο λεπτό, για να έρθει ο Κόνσα να κάνει το 0-2 στο 18', ενώ στη συνέχεια ο εξτρέμ της Άρσεναλ διαμόρφωσε το 0-3 στο 37' και το 0-4 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους.
πηγή: gazzetta
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