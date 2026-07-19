Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Συναγερμός για την εξαφάνιση της 15χρονης Ραφαέλλας στην Ημαθία
Συναγερμός για την εξαφάνιση της 15χρονης Ραφαέλλας στην Ημαθία
Τα ίχνη της ανήλικης χάθηκαν την περασμένη Τετάρτη 15 Ιουλίου
Tο «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε σήμερα στην έκδοση Missing Alert για τον εντοπισμό της 15χρονης Ραφαέλλα Μ. που εξαφανίστηκε την Τετάρτη 15/7/2026 από τη Νάουσα Ημαθίας.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» που ενημερώθηκε σήμερα, προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.
Η Ραφαέλλα Μ. έχει ύψος 1.60μ, είναι αδύνατη, έχει μακριά μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» που ενημερώθηκε σήμερα, προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.
Η Ραφαέλλα Μ. έχει ύψος 1.60μ, είναι αδύνατη, έχει μακριά μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
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