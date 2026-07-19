Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Ο Τζόκοβιτς άφησε τη ρακέτα και έγινε... σταρ του WWE: Η εντυπωσιακή είσοδος με μάσκα παλαιστή
Ο Τζόκοβιτς άφησε τη ρακέτα και έγινε... σταρ του WWE: Η εντυπωσιακή είσοδος με μάσκα παλαιστή
Ο Σέρβος τενίστας έκλεψε την παράσταση δίπλα στον αστέρα του WWE Τζέικομπ Φάτου, σε μια διοργάνωση γεμάτη μεγάλα ονόματα, όπως οι Λιονέλ Μέσι, Ρίο Φέρντιναντ, Ρόδρι και Τομ Μπρέιντι
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι, πέρα από τις επιτυχίες του στα κορτ, ξέρει και πώς να διασκεδάζει το κοινό. Ο 24 φορές νικητής Grand Slam έκλεψε τα βλέμματα στο Fanatics Fest NYC, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή είσοδο εμπνευσμένη από το WWE, που ξεσήκωσε χιλιάδες θεατές στη Νέα Υόρκη.
Ο Σέρβος εμφανίστηκε φορώντας τη χαρακτηριστική μάσκα «Samoan Werewolf» του αστέρα του WWE Τζέικομπ Φάτου και περπάτησε μαζί του προς τη σκηνή, αναπαριστώντας με απόλυτη επιτυχία την ατμόσφαιρα που επικρατεί πριν από έναν μεγάλο αγώνα επαγγελματικής πάλης. Το κοινό τον αποθέωσε, ενώ τα βίντεο από την εμφάνισή του έγιναν αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ήταν ο Λιονέλ Μέσι, ο Ρίο Φέρντιναντ, ο Ρόδρι, ο Τομ Μπρέιντι, ο Κέβιν Ντουράντ, ο Κέβιν Χαρτ και φυσικά ο Νόβακ Τζόκοβιτς.
Ο Σέρβος συμμετείχε σε διάφορες δράσεις του φεστιβάλ, εμφανίστηκε σε συζητήσεις με το κοινό και φωτογραφήθηκε μαζί με μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια του παγκόσμιου αθλητισμού, σε μια φωτογραφία που έκανε τον γύρο του διαδικτύου.
Τζόκοβιτς, Τζάστιν Μπίμπερ, Τομ Μπρέιντι και Κόντι Ρόουντς δοκίμασαν τη δύναμη της γροθιάς τους σε ειδικό μηχάνημα στο Fanatics Fest της Νέας Υόρκης. Το αποτέλεσμα προκάλεσε έκπληξη, καθώς ο νικητής δεν ήταν αυτός που περίμεναν οι περισσότεροι
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τζόκοβιτς υιοθετεί στοιχεία από το θέαμα του WWE. Στο Masters της Σανγκάης το 2024, είχε κάνει μια εξίσου θεαματική είσοδο στο γήπεδο, με τον εκφωνητή να τον παρουσιάζει ως τον «σπουδαιότερο παίκτη όλων των εποχών», δημιουργώντας ατμόσφαιρα αντίστοιχη με εκείνη που συνοδεύει τους κορυφαίους παλαιστές πριν από την εμφάνισή τους στο ρινγκ.
Παρά την απογοήτευση από το Λονδίνο, ο Τζόκοβιτς έδειξε χαλαρή διάθεση στη Νέα Υόρκη, προσφέροντας μία από τις πιο απολαυστικές στιγμές του Fanatics Fest και αποδεικνύοντας ότι εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς και χαρισματικούς αθλητές στον κόσμο.
Ο Σέρβος εμφανίστηκε φορώντας τη χαρακτηριστική μάσκα «Samoan Werewolf» του αστέρα του WWE Τζέικομπ Φάτου και περπάτησε μαζί του προς τη σκηνή, αναπαριστώντας με απόλυτη επιτυχία την ατμόσφαιρα που επικρατεί πριν από έναν μεγάλο αγώνα επαγγελματικής πάλης. Το κοινό τον αποθέωσε, ενώ τα βίντεο από την εμφάνισή του έγιναν αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Δίπλα σε Μέσι, Τομ Μπρέιντι και Κέβιν ΝτουράντΤο Fanatics Fest πραγματοποιήθηκε στο Javits Center της Νέας Υόρκης, λίγες ώρες πριν από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, συγκεντρώνοντας μερικές από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του παγκόσμιου αθλητισμού και της ψυχαγωγίας.
Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ήταν ο Λιονέλ Μέσι, ο Ρίο Φέρντιναντ, ο Ρόδρι, ο Τομ Μπρέιντι, ο Κέβιν Ντουράντ, ο Κέβιν Χαρτ και φυσικά ο Νόβακ Τζόκοβιτς.
Ο Σέρβος συμμετείχε σε διάφορες δράσεις του φεστιβάλ, εμφανίστηκε σε συζητήσεις με το κοινό και φωτογραφήθηκε μαζί με μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια του παγκόσμιου αθλητισμού, σε μια φωτογραφία που έκανε τον γύρο του διαδικτύου.
Τζόκοβιτς, Τζάστιν Μπίμπερ, Τομ Μπρέιντι και Κόντι Ρόουντς δοκίμασαν τη δύναμη της γροθιάς τους σε ειδικό μηχάνημα στο Fanatics Fest της Νέας Υόρκης. Το αποτέλεσμα προκάλεσε έκπληξη, καθώς ο νικητής δεν ήταν αυτός που περίμεναν οι περισσότεροι
Djokovic, Bieber, Brady, and Rhodes test their might to see who has the hardest punch.— Danny (@DjokovicFan_) July 18, 2026
The winner may be surprising.pic.twitter.com/wIExD88U1S
Μετά τον αποκλεισμό στο WimbledonΗ εμφάνιση του 38χρονου πλέον Σέρβου έγινε λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό του από τον ημιτελικό του Wimbledon, όπου ηττήθηκε με 3-0 σετ (6-4, 6-4, 6-4) από τον Γιανίκ Σίνερ, χάνοντας την ευκαιρία να διεκδικήσει τον ιστορικό 25ο τίτλο Grand Slam της καριέρας του.
Παρά την απογοήτευση από το Λονδίνο, ο Τζόκοβιτς έδειξε χαλαρή διάθεση στη Νέα Υόρκη, προσφέροντας μία από τις πιο απολαυστικές στιγμές του Fanatics Fest και αποδεικνύοντας ότι εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς και χαρισματικούς αθλητές στον κόσμο.
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