Μεγάλη μάχη για τον πρώτο σκόρερ στο Μουντιάλ 2026: Στην κορυφή ο Εμπαπέ με 10 γκολ, ο Μέσι ακολουθεί με 8
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Λιονέλ Μέσι Κιλιάν Εμπαπέ Μουντιάλ 2026 Αργεντινή Γαλλία

Μεγάλη μάχη για τον πρώτο σκόρερ στο Μουντιάλ 2026: Στην κορυφή ο Εμπαπέ με 10 γκολ, ο Μέσι ακολουθεί με 8

Ο Εμπαπέ κυνήγησε τα γκολ στον μικρό τελικό κόντρα στην Αγγλία, σκόραρε δις και πλέον ξεπέρασε τον Λιονέλ Μέσι, τόσο στο Μουντιάλ του 2026 (10-8), όσο και συνολικά στα Παγκόσμια (22-21)

Μεγάλη μάχη για τον πρώτο σκόρερ στο Μουντιάλ 2026: Στην κορυφή ο Εμπαπέ με 10 γκολ, ο Μέσι ακολουθεί με 8
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Μυθικά πράγματα είδαμε στο Μαϊάμι και στον μικρό τελικό του Μουντιάλ 2026, καθώς η Αγγλία νίκησε 6-4 την Γαλλία και πήρε την 3η θέση. 

Εκτός από το διακύβευμα της 3ης θέσης, ο Κιλιάν Εμπαπέ έπαιξε σήμερα για τα ρεκόρ. Ο Γάλλος πριν ξεκινήσει το ματς, ήταν ισόβαθμος με τον Λιονέλ Μέσι στην κορυφή των σκόρερ της διοργάνωσης με 8 γκολ, όμως ο Μέσι ήταν στην κορυφή λόγω των παραπάνω ασίστ που είχε μοιράσει (4 έναντι 3 του Εμπαπέ).

Ο Εμπαπέ σκόραρε δις, ενώ έδωσε και μια ασίστ, ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση με τον «Λέο» να έχει τον τελικό μπροστά του για να βγει πρώτος και πάλι. 

Ταυτοχρόνως, παίζεται μεταξύ των δύο και η μάχη για τον πρώτο σκορέρ στην ιστορία των Μουντιάλ. Ο Εμπαπέ τώρα πέρασε πρώτος με 22 γκολ, ο Μέσι είναι δεύτερος με 21 και θέλει να συνδυάσει άλλη μια κατάκτηση Παγκοσμίου με την διατήρηση των σκήπτρων και στα γκολ.

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