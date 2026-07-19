Ο Γιαννακόπουλος απάντησε για τις αποχωρήσεις Όσμαν και Τολιόπουλου: Δεν έχετε καταλάβει ποιος επέστρεψε και τι εστί ΠΑΟ
SPORTS
Δημήτρης Γιαννακόπουλος Παναθηναϊκός Τσέντι Όσμαν Βασίλης Τολιόπουλος

Ο Γιαννακόπουλος απάντησε για τις αποχωρήσεις Όσμαν και Τολιόπουλου: Δεν έχετε καταλάβει ποιος επέστρεψε και τι εστί ΠΑΟ

Ο ισχυρός άνδρας των πρασίνων απάντησε σε σχόλιο ενός φιλάθλου κάτω από μία δημοσίευσή του στο Instagram, ο οποίος τον ρωτούσε για τις μεταγραφές της ομάδας

Ο Γιαννακόπουλος απάντησε για τις αποχωρήσεις Όσμαν και Τολιόπουλου: Δεν έχετε καταλάβει ποιος επέστρεψε και τι εστί ΠΑΟ
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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δέχθηκε ένα σχόλιο από έναν φίλαθλο του τριφυλλιού κάτω από μία δημοσίευσή του στο Instagram και απάντησε με χιουμοριστικό τρόπο για τις αποχωρήσεις των Τσέντι Όσμαν και Βασίλη Τολιόπουλου από τον Παναθηναϊκό.

Ο φίλος της ομάδας αναρωτήθηκε: «ο Όσμαν γιατί έφυγε τελικά θα μάθουμε; Για τα λεφτά που δεν του δώσαμε; Κανά παίχτη θα πάρουμε ή θα μείνουμε χωρίς τριάρι;». Σχετικά με την μεταγραφή του Τούρκου φόργουορντ στον ΠΑΟΚ ο ισχυρός άνδρας των πρασίνων σχολίασε: «Γιατί δεν έβγαινε να έχουμε 63 εκατ. μπάτζετ και είπαμε να κάνουμε οικονομία να πάει στα 60 και να μην πάρουμε άσσο, αλλά και για να σχολιάσεις εσύ».

Λίγο αργότερα πρόσθεσε κάτω από το σχόλιο του ίδιου φιλάθλου πως «επίσης δεν έμαθες ότι λόγω πτώχευσης έφυγε και ο Τολιόπουλος; Λοιπόν για να τελειώνει το παραμύθι, όποιος δεν έχει πρωταρχικό στόχο να αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό του σήμερα ανεξαρτήτων λεπτών και ρόλου ή πιστεύει ότι δεν θα αμείβεται επαρκώς βάση βιογραφικού αλλά και προσφοράς, δεν έχει θέση στην ομάδα. Δεν έχετε καταλάβει μάλλον ποιος επέστρεψε... Δεν έχετε καταλάβει τι εστί Παναθηναϊκός σε πλήρη συστράτευση».



Ο Γιαννακόπουλος απάντησε για τις αποχωρήσεις Όσμαν και Τολιόπουλου: Δεν έχετε καταλάβει ποιος επέστρεψε και τι εστί ΠΑΟ
15 ΣΧΟΛΙΑ

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