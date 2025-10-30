World Athletics: Εσωτερική υπεξαίρεση 1,5 εκατ. ευρώ, κατηγορούνται υπάλληλοι για «συστηματική κλοπή»

Ο διεθνής οργανισμός στίβου παρέδωσε λεπτομερή στοιχεία στις δικαστικές αρχές για ποσό άνω των 1,5 εκατ. ευρώ που χάθηκε τα τελευταία χρόνια – Ο πρόεδρος Σεμπάστιαν Κόε δεσμεύτηκε για χρήση «όλης της ισχύος του νόμου» για την ανάκτηση των χρημάτων