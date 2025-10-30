Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
World Athletics: Εσωτερική υπεξαίρεση 1,5 εκατ. ευρώ, κατηγορούνται υπάλληλοι για «συστηματική κλοπή»
World Athletics: Εσωτερική υπεξαίρεση 1,5 εκατ. ευρώ, κατηγορούνται υπάλληλοι για «συστηματική κλοπή»
Ο διεθνής οργανισμός στίβου παρέδωσε λεπτομερή στοιχεία στις δικαστικές αρχές για ποσό άνω των 1,5 εκατ. ευρώ που χάθηκε τα τελευταία χρόνια – Ο πρόεδρος Σεμπάστιαν Κόε δεσμεύτηκε για χρήση «όλης της ισχύος του νόμου» για την ανάκτηση των χρημάτων
Δύο υπάλληλοι της World Athletics και ένας συμβασιούχος σύμβουλος υπεξαίρεσαν συστηματικά περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον οργανισμό επί σειρά ετών, σε μια κλοπή που αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου, όπως ανακοίνωσε η παγκόσμια ομοσπονδία στίβου. Η απάτη ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου ετήσιου ελέγχου υπό τη νέα οικονομική ηγεσία, γεγονός που οδήγησε τη World Athletics σε εσωτερική έρευνα, η οποία κατέληξε σε καταγγελίες συμβάσεων και παραπομπές σε ποινικές διώξεις. Ο ένας εκ των δύο υπαλλήλων που εμπλέκονται στην υπόθεση έχει ήδη αποχωρήσει από τη διεθνή ομοσπονδία, ενώ οι συμβάσεις των έτερων εμπλεκομένων καταγγέλθηκαν μετά το πόρισμα της έρευνας.
«Λεπτομερείς υποθέσεις έχουν προετοιμαστεί και παραδοθεί στις αρμόδιες δικαστικές και νομικές αρχές για ποινική έρευνα. Η World Athletics έδωσε εντολή για ανεξάρτητη λογιστική αναθεώρηση της περιόδου για να συμπληρώσει τη δική της εσωτερική έρευνα και δεν βρέθηκε καμία άλλη δόλια δραστηριότητα. Ένα σύνολο ενισχυμένων εσωτερικών οικονομικών ελέγχων εισάγεται σε ολόκληρο τον οργανισμό» αναφέρεται στην ανακοίνωση της διεθνούς ομοσπονδίας στίβου.
Η ετήσια έκθεση της World Athletics, που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα, έδειξε ότι τα έσοδα σε ετήσια βάση ανήλθαν σε 59,8 εκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 10,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Ο πρόεδρος της World Athletics, Σεμπάστιαν Κόε, δήλωσε ότι ο οργανισμός ήταν αποφασισμένος να ανακτήσει ό,τι μπορούσε χρησιμοποιώντας την «πλήρη ισχύ του νόμου». «Πολλοί οργανισμοί κρύβουν περιστατικά σαν κι αυτό, τερματίζοντας την απασχόληση με περιορισμένες πληροφορίες, κάτι που επιτρέπει στους δράστες να συνεχίσουν τις απάτες και τις κλοπές τους εντός νέων οργανισμών. Δεν είμαστε αυτό το είδος οργανισμού» δήλωσε ο Βρετανός και κατέληξε: «Έχουμε χτίσει μια ισχυρή φήμη για την καλή διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και για την υπεράσπιση του δικαίου, ακόμη και αν μερικές φορές είναι λίγο άβολο. Αυτό είναι άβολο, αλλά είναι σημαντικό να κάνουμε το σωστό».
Ειδήσεις σήμερα:
Αντιπαράθεση Ερντογάν με Μερτς στην Άγκυρα: Η Γερμανία δεν βλέπει τη γενοκτονία στη Γάζα; - Η Τουρκία δεν πληροί τα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ
Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει
Με Χουλιαράκη, Γαβρόγλου, Παπαγιαννίδη, Μαραντζίδη το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα: Δείτε και τα 41 ονόματα
«Λεπτομερείς υποθέσεις έχουν προετοιμαστεί και παραδοθεί στις αρμόδιες δικαστικές και νομικές αρχές για ποινική έρευνα. Η World Athletics έδωσε εντολή για ανεξάρτητη λογιστική αναθεώρηση της περιόδου για να συμπληρώσει τη δική της εσωτερική έρευνα και δεν βρέθηκε καμία άλλη δόλια δραστηριότητα. Ένα σύνολο ενισχυμένων εσωτερικών οικονομικών ελέγχων εισάγεται σε ολόκληρο τον οργανισμό» αναφέρεται στην ανακοίνωση της διεθνούς ομοσπονδίας στίβου.
Η ετήσια έκθεση της World Athletics, που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα, έδειξε ότι τα έσοδα σε ετήσια βάση ανήλθαν σε 59,8 εκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 10,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Ο πρόεδρος της World Athletics, Σεμπάστιαν Κόε, δήλωσε ότι ο οργανισμός ήταν αποφασισμένος να ανακτήσει ό,τι μπορούσε χρησιμοποιώντας την «πλήρη ισχύ του νόμου». «Πολλοί οργανισμοί κρύβουν περιστατικά σαν κι αυτό, τερματίζοντας την απασχόληση με περιορισμένες πληροφορίες, κάτι που επιτρέπει στους δράστες να συνεχίσουν τις απάτες και τις κλοπές τους εντός νέων οργανισμών. Δεν είμαστε αυτό το είδος οργανισμού» δήλωσε ο Βρετανός και κατέληξε: «Έχουμε χτίσει μια ισχυρή φήμη για την καλή διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και για την υπεράσπιση του δικαίου, ακόμη και αν μερικές φορές είναι λίγο άβολο. Αυτό είναι άβολο, αλλά είναι σημαντικό να κάνουμε το σωστό».
Ειδήσεις σήμερα:
Αντιπαράθεση Ερντογάν με Μερτς στην Άγκυρα: Η Γερμανία δεν βλέπει τη γενοκτονία στη Γάζα; - Η Τουρκία δεν πληροί τα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ
Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει
Με Χουλιαράκη, Γαβρόγλου, Παπαγιαννίδη, Μαραντζίδη το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα: Δείτε και τα 41 ονόματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα