ΠΑΟΚ: Με απουσίες κόντρα στην ΑΕΛ για το Κύπελλο - Προπονήθηκε κανονικά ο Λόβρεν
Για τον Δικέφαλο έμειναν εκτός οι Σάστρε, Καμαρά, Γιακουμάκης, Πέλκας και Χατσίδης για το ματς της Τούμπας με την ΑΕΛ
Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΛ για το Κύπελλο, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μην έχει στη διάθεσή του έξι ποδοσφαιριστές στην προπόνηση της Τρίτης 28/10.
Συγκεκριμένα, Σάστρε και Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία, ο Γιακουμάκης έμεινε εκτός επειδή ταλαιπωρείται από ίωση, ενώ Πέλκας και Χατσίδης ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα προπόνησης. Από την άλλη, ο Λόβρεν προπονήθηκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα.
Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:
«Το πρόγραμμα της προπόνησης της Τρίτης (28.10) περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.
Οι Δημήτρης Πέλκας και Δημήτρης Χατσίδης δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, οι Ζόαν Σάστρε και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία, ο Ντέγιαν Λόβρεν προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα, ενώ εκτός προγράμματος λόγω ίωσης έμεινε ο Γιώργος Γιακουμάκης.
Οι υπόλοιποι παίκτες θα είναι όλοι στη διάθεση του Ράζβαν Λουτσέσκου για την επικείμενη αναμέτρηση».
