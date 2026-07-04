Ζαχαριάδης κατά Μωραΐτη: Κάνει τον αυτόκλητο πορτιέρη στο κόμμα Τσίπρα, λέει - Τον καλεί να μην χρησιμοποιεί το όνομά του

Νίκο Μωραΐτη όταν θέλεις να κάνεις δημόσιες υποδείξεις να μην χρησιμοποιείς το όνομά μου.



Η δημόσια στοχοποίηση προσώπων και οι χαρακτηρισμοί είναι ακροδεξιά πρακτική που την ζήσαμε στο κόμμα μας την περίοδο 2023-2024 με πρωταγωνιστές κάποιους σαν κι εσένα και φυσικά εσένα.… — Costas Zachariadis (@CZachariadis) July 4, 2026

Κώστα Ζαχαριάδη:



«Νίκο Μωραΐτη όταν θέλεις να κάνεις δημόσιες υποδείξεις να μην χρησιμοποιείς το όνομά μου.



Η δημόσια στοχοποίηση προσώπων και οι χαρακτηρισμοί είναι ακροδεξιά πρακτική που την ζήσαμε στο κόμμα μας την περίοδο 2023-2024 με πρωταγωνιστές κάποιους σαν κι εσένα και φυσικά εσένα.



Η προσωπική μου άποψη είναι ότι για να πετύχει το οποιοδήποτε σχήμα στην πολιτική, πρέπει να έχει κλειστές θύρες σε τέτοιες τοξικές συμπεριφορές και σε δολοφονία χαρακτήρων, σαν να διαβάζεις την πληρωμένη Ομάδα ΑληΤείας της ΝΔ.



Εσύ δε θα πρέπει να είσαι δυο φορές πιο προσεκτικός γιατί είχες τη συγκεκριμένη δημόσια τοποθέτηση στο συνέδριο του Φεβρουαρίου του 2024 αλλά και γιατί, όχι απλά σιώπησες, αλλά στήριξες τον Κασσελάκη σε αυτά που έλεγε το καλοκαίρι του 2024.



O Νίκος Μωραΐτης ζητάει σε αναρτήσεις του συγνώμη που δεν κατάλαβε τον Κασσελάκη και βρίζει όσους τον κατάλαβαν εγκαίρως και έδωσαν μάχη εναντίον του.



Κάνει τον αυτόκλητο πορτιέρη στο νέο εγχείρημα, την ώρα που η ηγεσία του κόμματος μιλάει για πανστρατιά.



Καλό καλοκαίρι».



Μωραΐτης: Παλτά και τοξικά ανθρωπάκια θα πηγαίνουν να γράφονται μέλη στον Τσίπρα και στο τέλος θα μείνουν εκτός ψηφοδελτίων

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Προσοχή στο κενό μεταξύ «παραιτείται και πάει στον Τσίπρα» και στο «παραιτείται και πάει μόνος του να γραφτεί απλό μέλος στο κόμμα Τσίπρα χωρίς συμφωνία με τον Τσίπρα».



Φεύγει ο Ζαχαριάδης: «Πάει στον Τσίπρα!» αμέσως όλοι. Μα πιστεύετε ότι ο Τσίπρας θα πάρει τον Ζαχαριάδη; Ή… — Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) July 4, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Μωραΐτη