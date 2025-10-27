Ντάνι Άλβες: Βγήκε από τη φυλακή κι έγινε ιεροκήρυκας o πρώην άσος της Μπαρτσελόνα - «Έκανα μια συμφωνία με τον Θεό» - Δείτε βίντεο
SPORTS
Ντάνι Άλβες Θεός Αποφυλάκιση ιεροκήρυκας

Ντάνι Άλβες: Βγήκε από τη φυλακή κι έγινε ιεροκήρυκας o πρώην άσος της Μπαρτσελόνα - «Έκανα μια συμφωνία με τον Θεό» - Δείτε βίντεο

Τη σχέση του με τον Θεό επαναπροσδιόρισε ο Ντάνι Άλβες, όσο διαχειριζόταν τις εις βάρος του κατηγορίες για τον βιασμό μιας 23χρονης κοπέλας

Ντάνι Άλβες: Βγήκε από τη φυλακή κι έγινε ιεροκήρυκας o πρώην άσος της Μπαρτσελόνα - «Έκανα μια συμφωνία με τον Θεό» - Δείτε βίντεο
7 ΣΧΟΛΙΑ
Κάποτε λατρευόταν καθολικά ως ένας από τους καλύτερους δεξιούς μπακ στην ιστορία. Πλέον το προφίλ του είναι πολύ πιο σκιώδες.

Ο Ντάνι Άλβες δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα για την υπόθεση του βιασμού 23χρονης κοπέλας στη Βαρκελώνη, λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων και πριν κάποιους μήνες αποφυλακίστηκε οριστικά μετά από 14 μήνες.

Πλέον, ο ίδιος - τουλάχιστον όπως δείχνει στα social media - ζει μια διαφορετική ζωή, πιο ήρεμη από αυτή που ζούσε στα τελευταία χρόνια της ποδοσφαιρικής του καριέρας, όταν και απολάμβανε ιδιαίτερα τη νυχτερινή ζωή.

Μάλιστα, σε video που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, ο Βραζιλιάνος εμφανίστηκε να βγάζει λόγο ως ιεροκήρυκας σε εκκλησία στην Ισπανία και να μιλά για τον τρόπο που επαναπροσδιόρισε τη σχέση του με τον Θεό.

«Πρέπει να έχουμε πίστη, αδέλφια μου, εγώ είμαι η απόδειξη γι’ αυτό. Γιατί ότι υπόσχεται ο Θεός, το πραγματοποιεί. Μέσα στις αναταράξεις, μέσα στην καταιγίδα, υπάρχει πάντα ένας αγγελιαφόρος του Θεού.

Και αυτός ο αγγελιαφόρος, στη χειρότερη στιγμή της ζωής μου, με μάζεψε, με οδήγησε στην Εκκλησία, στον σωστό δρόμο, και σήμερα βρίσκομαι σε αυτόν τον δρόμο χάρη σε εκείνον. Έκανα μια συμφωνία με τον Θεό», είπε χαρακτηριστικά.


Ειδήσεις σήμερα:

Οργή στο ΠΑΣΟΚ από την απουσία Ανδρουλάκη στην κηδεία Σαββόπουλου και τον διευθυντή της... μιας ημέρας

Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα: Έγινε χαμός όταν ο Αλόνσο έβγαλε τον Βινίσιους - «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα»

Δείτε σε ποιους καταυλισμούς Ρομά θα μπουν 300 αστυνομικοί - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ για τα hot spot της παρανομίας
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης