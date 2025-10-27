Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Ντάνι Άλβες: Βγήκε από τη φυλακή κι έγινε ιεροκήρυκας o πρώην άσος της Μπαρτσελόνα - «Έκανα μια συμφωνία με τον Θεό» - Δείτε βίντεο
Τη σχέση του με τον Θεό επαναπροσδιόρισε ο Ντάνι Άλβες, όσο διαχειριζόταν τις εις βάρος του κατηγορίες για τον βιασμό μιας 23χρονης κοπέλας
Κάποτε λατρευόταν καθολικά ως ένας από τους καλύτερους δεξιούς μπακ στην ιστορία. Πλέον το προφίλ του είναι πολύ πιο σκιώδες.
Ο Ντάνι Άλβες δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα για την υπόθεση του βιασμού 23χρονης κοπέλας στη Βαρκελώνη, λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων και πριν κάποιους μήνες αποφυλακίστηκε οριστικά μετά από 14 μήνες.
Πλέον, ο ίδιος - τουλάχιστον όπως δείχνει στα social media - ζει μια διαφορετική ζωή, πιο ήρεμη από αυτή που ζούσε στα τελευταία χρόνια της ποδοσφαιρικής του καριέρας, όταν και απολάμβανε ιδιαίτερα τη νυχτερινή ζωή.
Μάλιστα, σε video που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, ο Βραζιλιάνος εμφανίστηκε να βγάζει λόγο ως ιεροκήρυκας σε εκκλησία στην Ισπανία και να μιλά για τον τρόπο που επαναπροσδιόρισε τη σχέση του με τον Θεό.
«Πρέπει να έχουμε πίστη, αδέλφια μου, εγώ είμαι η απόδειξη γι’ αυτό. Γιατί ότι υπόσχεται ο Θεός, το πραγματοποιεί. Μέσα στις αναταράξεις, μέσα στην καταιγίδα, υπάρχει πάντα ένας αγγελιαφόρος του Θεού.
Και αυτός ο αγγελιαφόρος, στη χειρότερη στιγμή της ζωής μου, με μάζεψε, με οδήγησε στην Εκκλησία, στον σωστό δρόμο, και σήμερα βρίσκομαι σε αυτόν τον δρόμο χάρη σε εκείνον. Έκανα μια συμφωνία με τον Θεό», είπε χαρακτηριστικά.
✝️🙏 El giro radical de Dani Alves: se convierte en predicador en una iglesia de Girona tras hacer "un pacto con Dios"— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 27, 2025
👉El exfutbolista del Barça, absuelto de la acusación de agresión sexual, ha encontrado refugio en la fe cristiana evangélica pic.twitter.com/uhQp7lmRvq
