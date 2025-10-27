Μπέος για τη διαιτησία του ΠΑΟΚ - Βόλος: Ντροπή κύριε Βεργέτη και κύριε Παπαπέτρου, αφήστε μας να παίξουμε μπάλα
Μπέος για τη διαιτησία του ΠΑΟΚ - Βόλος: Ντροπή κύριε Βεργέτη και κύριε Παπαπέτρου, αφήστε μας να παίξουμε μπάλα
Έντονα παράπονα του Αχιλλέα Μπέου για την διαιτησία στο ματς της Τούμπας
Ο ΠΑΟΚ κέρδισε πιο δύσκολα από ότι δείχνει το τελικό 3-0 τον Βόλο στην Τούμπα και παρέμεινε μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League 1.
Μετά το παιχνίδι ο ισχυρός άνδρας της ομάδας της Μαγνησίας και δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, εξέφρασε δημόσια τα παράπονα του για τους διαιτητές Βεργέτη και Παπαπέτρου.
Η ανάρτηση του Αχιλλέα Μπέου
Ειδήσεις σήμερα:
Παραδόθηκε ο 23χρονος που σκότωσε τον 52χρονο στο ματωμένο γλέντι στην Κρήτη - «Με απείλησε και με έβρισε» υποστήριξε
Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων θα δωρίσει το 95% της αμύθητης περιουσίας του για φιλανθρωπικούς σκοπούς - Αφήνουν στους απογόνους τους $550 εκατ.
Πρεμιέρα για τα ελληνικά drones και αντι-drones στην παρέλαση 28ης Οκτωβρίου
Μετά το παιχνίδι ο ισχυρός άνδρας της ομάδας της Μαγνησίας και δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, εξέφρασε δημόσια τα παράπονα του για τους διαιτητές Βεργέτη και Παπαπέτρου.
Η ανάρτηση του Αχιλλέα Μπέου
«Αφήστε μας να παίξουμε μπάλα. Φτάνει πια να ασελγείτε κατά του ελληνικού ποδόσφαιρο και πάντα υπέρ των μεγάλων γιατί με αυτά που συνέβησαν σήμερα θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε.
Αν δεν είναι πέναλτι στο Λάμπρου στο 47ο λεπτό με το αποτέλεσμα του αγώνα στο 0-0, τότε ο Βεργέτης θα έπρεπε να του δείξει κίτρινη κάρτα για θέατρο.
Όσο ο για το φάουλ του Μύγα από το οποίο προήλθε το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ ο τηλεοπτικος φακός μιλάει από μόνος του. Απλά ανύπαρκτο.
Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά παραπάνω αλλά το αφήνουμε εδώ. Ντροπή κύριε Βεργέτη και κύριε Παπαπετρου».
Ειδήσεις σήμερα:
Παραδόθηκε ο 23χρονος που σκότωσε τον 52χρονο στο ματωμένο γλέντι στην Κρήτη - «Με απείλησε και με έβρισε» υποστήριξε
Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων θα δωρίσει το 95% της αμύθητης περιουσίας του για φιλανθρωπικούς σκοπούς - Αφήνουν στους απογόνους τους $550 εκατ.
Πρεμιέρα για τα ελληνικά drones και αντι-drones στην παρέλαση 28ης Οκτωβρίου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα