Η Λίβερπουλ θυμήθηκε τη μεταγραφή του Τσιμίκα από τον Ολυμπιακό σαν σήμερα πριν έξι χρόνια
Η Λίβερπουλ θυμήθηκε τη μεταγραφή του Τσιμίκα από τον Ολυμπιακό σαν σήμερα πριν έξι χρόνια
Οι «reds» είχαν υπογράψει τον Έλληνα διεθνή αριστερό μπακ στις 10 Αυγούστου 2020
Η Λίβερπουλ θυμήθηκε τη μεταγραφή του Κώστα Τσιμίκα σαν σήμερα πριν έξι χρόνια.
Οι «reds» πόσταραν στα social media τις φωτογραφίες από εκείνη την ημέρα. Ήταν 10 Αυγούστου 2020, οπότε και η Λίβερπουλ έκανε επίσημη τη μεταγραφή του Έλληνα διεθνούς αριστερού μπακ από τον Ολυμπιακό.
Ο Τσιμίκας βρίσκεται ακόμα στο ρόστερ της Λίβερπουλ και έχει συμβόλαιο έως και το επόμενο καλοκαίρι. Τη σεζόν 2025-26 δόθηκε δανεικός στη Ρόμα. Με τη Λίβερπουλ έχει κατακτήσει όλους τους τίτλους στην Αγγλία.
Την Premier League το 2025. Το Κύπελλο Αγγλίας το 2022, το Λιγκ Καπ το 2022 και το 2024 αλλά και το Σούπερ Καπ το 2023.
Οι «reds» πόσταραν στα social media τις φωτογραφίες από εκείνη την ημέρα. Ήταν 10 Αυγούστου 2020, οπότε και η Λίβερπουλ έκανε επίσημη τη μεταγραφή του Έλληνα διεθνούς αριστερού μπακ από τον Ολυμπιακό.
Ο Τσιμίκας βρίσκεται ακόμα στο ρόστερ της Λίβερπουλ και έχει συμβόλαιο έως και το επόμενο καλοκαίρι. Τη σεζόν 2025-26 δόθηκε δανεικός στη Ρόμα. Με τη Λίβερπουλ έχει κατακτήσει όλους τους τίτλους στην Αγγλία.
Την Premier League το 2025. Το Κύπελλο Αγγλίας το 2022, το Λιγκ Καπ το 2022 και το 2024 αλλά και το Σούπερ Καπ το 2023.
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