Πλήγμα στη Νάπολι: Σοβαρός τραυματισμός για Ντε Μπρόινε, μένει εκτός μέχρι τέλος του χρόνου

Ο Βέλγος αποχώρησε τραυματίας στο 37’ του 3-1 επί της Ίντερ και θα μείνει εκτός για μήνες, την ώρα που ο Κόντε μετρά ήδη την απώλεια του Λουκάκου