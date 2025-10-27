Το wellness μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή κίνηση, μια νέα συνήθεια ή μια συσκευή που μας φροντίζει και βελτιώνει την κάθε μας μέρα
Πλήγμα στη Νάπολι: Σοβαρός τραυματισμός για Ντε Μπρόινε, μένει εκτός μέχρι τέλος του χρόνου
Πλήγμα στη Νάπολι: Σοβαρός τραυματισμός για Ντε Μπρόινε, μένει εκτός μέχρι τέλος του χρόνου
Ο Βέλγος αποχώρησε τραυματίας στο 37’ του 3-1 επί της Ίντερ και θα μείνει εκτός για μήνες, την ώρα που ο Κόντε μετρά ήδη την απώλεια του Λουκάκου
Η Νάπολι επιβεβαίωσε σοβαρό τραυματισμό του Κέβιν Ντε Μπρόινε στον δεξί μηριαίο δικέφαλο, με τον Βέλγο χαφ να αναμένεται εκτός δράσης για αρκετούς μήνες, πιθανότατα έως το τέλος του έτους, μετά τον τραυματισμό του στο 3-1 επί της Ίντερ όπου είχε ανοίξει το σκορ με πέναλτι.
Ο σύλλογος γνωστοποίησε ότι οι εξετάσεις στο Pineta Grande έδειξαν «υψηλού βαθμού θλάση» στον δεξί μηριαίο δικέφαλο και ότι ο ποδοσφαιριστής έχει ήδη ξεκινήσει πρόγραμμα αποκατάστασης, χωρίς επίσημο χρονοδιάγραμμα επιστροφής. Ιταλικά ρεπορτάζ εκτιμούν απουσία 3-4 μηνών, κάτι που θα κρατήσει τον Ντε Μπρόινε εκτός μέχρι το νέο έτος.
Ο Ντε Μπρόινε ένιωσε τον τραυματισμό αμέσως μετά την εκτέλεση του πέναλτι και αποχώρησε στο 37’, έχοντας ήδη προσφέρει το 1-0 για την ομάδα του Αντόνιο Κόντε στο ντέρμπι που έκρινε την κορυφή. Το αποτέλεσμα έφερε τη Νάπολι στην πρώτη θέση μαζί με τη Ρόμα χάρη στη διαφορά τερμάτων, αλλά η απώλεια του κορυφαίου δημιουργού της αποτελεί μεγάλο πλήγμα.
Ο Βέλγος είναι ο πρώτος σκόρερ της Νάπολι στη Serie A με 4 γκολ και η απουσία του, σε συνδυασμό με τον ήδη τραυματία Ρομέλου Λουκάκου, επιβαρύνει τον προγραμματισμό του Κόντε ενόψει χειμερινού παραθύρου μεταγραφών. Η πρόσφατη ιστορία μυϊκών προβλημάτων του Ντε Μπρόινε αυξάνει την ανάγκη για προσεκτική διαχείριση ώστε να αποφευχθούν υποτροπές.
Ειδήσεις σήμερα:
Πρεμιέρα για τα ελληνικά drones και αντι-drones στην παρέλαση 28ης Οκτωβρίου
Ο 23χρονος πλησίασε στο ένα μέτρο, σήκωσε το όπλο και σκότωσε τον 52χρονο χωρίς να πει λέξη - Πώς και γιατί έγινε το φονικό στο γλέντι στον Κίσσαμο
Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων θα δωρίσει το 95% της αμύθητης περιουσίας του για φιλανθρωπικούς σκοπούς - Αφήνουν στους απογόνους τους $550 εκατ.
Ο σύλλογος γνωστοποίησε ότι οι εξετάσεις στο Pineta Grande έδειξαν «υψηλού βαθμού θλάση» στον δεξί μηριαίο δικέφαλο και ότι ο ποδοσφαιριστής έχει ήδη ξεκινήσει πρόγραμμα αποκατάστασης, χωρίς επίσημο χρονοδιάγραμμα επιστροφής. Ιταλικά ρεπορτάζ εκτιμούν απουσία 3-4 μηνών, κάτι που θα κρατήσει τον Ντε Μπρόινε εκτός μέχρι το νέο έτος.
🚨🇧🇪 Napoli confirm Kevin De Bruyne set to be sidelined for months with serious muscle injury.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 27, 2025
“Final tests confirm high-grade injury of biceps femoris of the right thigh”, with long time sidelined anticipated.
Get well soon, Kev! pic.twitter.com/Tw1KeA6W1H
Ο Βέλγος είναι ο πρώτος σκόρερ της Νάπολι στη Serie A με 4 γκολ και η απουσία του, σε συνδυασμό με τον ήδη τραυματία Ρομέλου Λουκάκου, επιβαρύνει τον προγραμματισμό του Κόντε ενόψει χειμερινού παραθύρου μεταγραφών. Η πρόσφατη ιστορία μυϊκών προβλημάτων του Ντε Μπρόινε αυξάνει την ανάγκη για προσεκτική διαχείριση ώστε να αποφευχθούν υποτροπές.
Ειδήσεις σήμερα:
Πρεμιέρα για τα ελληνικά drones και αντι-drones στην παρέλαση 28ης Οκτωβρίου
Ο 23χρονος πλησίασε στο ένα μέτρο, σήκωσε το όπλο και σκότωσε τον 52χρονο χωρίς να πει λέξη - Πώς και γιατί έγινε το φονικό στο γλέντι στον Κίσσαμο
Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων θα δωρίσει το 95% της αμύθητης περιουσίας του για φιλανθρωπικούς σκοπούς - Αφήνουν στους απογόνους τους $550 εκατ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα